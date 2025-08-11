CAFE MELI
Τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός-ορόσημο για την Ελευθερία του Τύπου στην ΕΕ

11/08/2025
Ο νέος Κανονισμός για την Ελευθερία των Μέσων (European Media Freedom Act – EMFA) τέθηκε την Παρασκευή σε ισχύ, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και τη διασφάλιση της διαφάνειας στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ.

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση λογισμικού παρακολούθησης κατά δημοσιογράφων (επιτρέπεται μόνο ως έσχατη λύση και για λόγους εθνικής ασφάλειας), ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων, διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση και μεγαλύτερη προστασία των δημοσιογραφικών πηγών. Επίσης, οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεώνονται να μην διαγράφουν ή περιορίζουν αυθαίρετα περιεχόμενο από ανεξάρτητα μέσα.

«Με την εφαρμογή του EMFA, οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης αποκτούν άνευ προηγουμένου εγγυήσεις, και οι πολίτες μπορούν να εμπιστεύονται ότι η ενημέρωση βασίζεται σε γεγονότα και όχι σε πολιτικές ή επιχειρηματικές σκοπιμότητες», δήλωσε ο Επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου Μάικλ ΜακΓκραθ.

Η πρόταση της Κομισιόν εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024. Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Σαμπίνε Φέγεεν τόνισε ότι «η πραγματική αξία του κανονισμού θα κριθεί στην πράξη» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να τον εφαρμόσουν «πλήρως και πιστά».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, Νέλα Ριλ (Πράσινοι/EFA), χαρακτήρισε τον EMFA «ορόσημο για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και της δημοσιογραφικής εργασίας», προειδοποιώντας ωστόσο για την υποχώρηση της ελευθερίας του Τύπου σε ορισμένες χώρες.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων, ενώ ο EMFA αποτελεί τον πρώτο κανονισμό της ΕΕ που αφορά άμεσα τον Τύπο.

