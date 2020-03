Τέλος ο κορωνοϊός στην Ουχάν

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Μαρ 2020 στις 09:48

Αισιόδοξα είναι τα νέα από την Ουχάν, από την πόλη, δηλαδή, από όπου ξεκίνησε ο κορωνοϊός, αφού, όπως όλα δείχνουν, η πόλη «ξεφορτώθηκε» τον κορωνοϊό.

Μάλιστα, με μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό γιατροί και μέλη του ιατρικού προσωπικού στην Ουχάν γιόρτασαν το κλείσιμο του τελευταίου προσωρινού νοσοκομείου, που χτίστηκε στην Κίνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του φονικού κορωνοϊού.

Σ’ ένα βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου οι γιατροί και οι νοσηλευτές διακρίνονται να βγάζουν ένας – ένας τις μάσκες τους και να χαμογελούν καθώς η κάμερα περνά μπροστά τους.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY

— China Daily (@ChinaDaily) March 11, 2020