Τα σούπερ μάρκετ στη Φινλανδία ετοιμάζονται για πόλεμο!

Σε περίπτωση εισβολής ή επίθεσης, το S Group διαθέτει ένα αναλυτικό σχέδιο για το πώς θα βοηθούσε τη χώρα, να διασφαλίσει δηλαδή ότι ένα έθνος 5,6 εκατ. ανθρώπων θα διαθέτει τις απαραίτητες προμήθειες διατροφής.

Το ίδιο ισχύει και για αντίπαλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, όπως για παράδειγμα αμυντικές βιομηχανίες, εταιρείες μεταφορών, κυβερνοασφάλειας και, γενικά, όποιος πρέπει να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο εθνικής κρίσης, όπως για παράδειγμα πόλεμο ή φυσική καταστροφή.

Οι εταιρείες σούπερ μάρκετ διαθέτουν αποθέματα βασικών τροφίμων, όπως αλεύρι ή μαγειρικά έλαια ακόμα και σε υπόγεια καταφύγια για να βοηθήσουν τον πληθυσμό σε μία τέτοια κρίση.

«Η ισχυρή ασφάλεια στην παροχή προϊόντων βασίζεται σε δεκαετίες προετοιμασίας και εκπαίδευσης», δηλώνει ο Αχτονιέμι, επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, S Group, τονίζοντας ότι «και οι επιχειρήσεις κατανοούν αυτή την ανάγκη και το ρόλο που πρέπει να παίξουν».

Στρατηγική «απόλυτης άμυνας» στις Βαλτικές χώρες

Οι τέσσερις βαλτικές χώρες – Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Δανία – έχουν εδώ και δεκαετίες υιοθετήσει μία στρατηγική «απόλυτης άμυνας». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη σχέδια για το στρατό και τους πολίτες ώστε να συνεργαστούν στενά σε περίπτωση εισβολής ή άλλου κινδύνου.

Από το 2022 που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, η Φινλανδία ήταν η πρώτη χώρα που ενίσχυσε αυτή την πολιτική. Άλλωστε μοιράζεται με τη Ρωσία μία γραμμή συνόρων που φτάνει τα 1.340 χιλιόμετρα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έχουν συνταχθεί οι μεγάλες εταιρείες, μεταξύ τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η προετοιμασία αφορά κάθε είδους κρίση, όπως μία φυσική καταστροφή, αλλά και μία μεγάλη κυβερνοεπίθεση, που θα μπορούσε για παράδειγμα να παραλύσει την παροχή ρεύματος ή νερού, ακόμα και μία επίθεση στο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Η προετοιμασία των εταιρειών για κάτι τέτοιο, λέει ο Αχτονιέμι, είναι μία σημαντική επένδυση. Ο επικεφαλής της αντίπαλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Kesko, λέει ότι και η δική του εταιρεία είναι αντίστοιχα εμπλεκόμενη.

Και οι δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν στρατηγικά αποθέματα κρίσιμων προϊόντων, όπως αλεύρι, ζάχαρη, μαγειρικά έλαια και άλλα. Τα αποθέματα αυτά φυλάσσονται σε αποθήκες ή υπόγεια καταφύγια που διαθέτουν γεννήτριες ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Στάση των πολιτών στη Φινλανδία

Αντίστοιχη είναι και η στάση όλων των ενηλίκων στη Φινλανδία και δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή τους στο στρατό. «Αν κάτι συμβεί, θα μου πουν τι πρέπει να κάνω», απαντούν νέοι που συχνά έχουν υπηρετήσει στο στρατό, αλλά γνωρίζουν ότι μπορεί να κληθούν σε κάποιο άλλο πόστο.

Ο λόγος, όπως λένε ειδικοί, γι’ αυτοί τη στάση τους είναι επειδή εμπιστεύονται το κράτος και επειδή είναι πολύ σημαντικό για τους Φινλανδούς να αισθάνονται ασφαλείς.