Τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία ενσωματώνονται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις προτεραιότητές του για τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μετά το 2024.

Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με 490 ψήφους υπέρ και 9 ψήφους κατά, με 109 αποχές, ζητεί μια φιλόδοξη και αποτελεσματική επικαιροποιημένη στρατηγική για την περίοδο 2025-2030 που θα περιλαμβάνει απτά μέτρα πολιτικής, καθώς και νομοθετικές πράξεις. Οι πολίτες της ΕΕ με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπέρμετρα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τις ψηφιακές υπηρεσίες, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Εγγυήσεις σχετικά με την απασχόληση και τις δεξιότητες, ορισμός της «αναπηρίας» σε επίπεδο ΕΕ

Για να βελτιωθεί η κατάσταση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησής τους, οι ευρωβουλευτές προτείνουν μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εγγύηση απασχόλησης και δεξιοτήτων, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και την εκπαίδευση. Η έκθεση καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει έναν πανευρωπαϊκό ορισμό της «αναπηρίας», ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ με αναπηρία απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Όταν οι δημόσιες και ιδιωτικές αρχές δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις προσβασιμότητας της ΕΕ, θα πρέπει να επιβάλλονται σαφείς κυρώσεις και ποινές, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Εστίαση στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία

Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που υφίστανται, να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους στην συμμετοχή και την προστασία. Ζητεί επίσης καλύτερη προσβασιμότητα στον αθλητισμό, τις μεταφορές, τα προϊόντα και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τέλος, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τις υφιστάμενες πλατφόρμες και τη νομοθεσία, όπως η «AccessibleEU», η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα και η οδηγία για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό, αλλά τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης και εφαρμογής αυτών των εργαλείων.

Η εισηγήτρια Rosa Estaràs Ferragut (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία σηματοδοτεί μια αποφασιστική στιγμή για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους στην ΕΕ. Πρέπει να μετατρέψουμε την πολιτική πρόθεση σε απτή δράση σε όλα τα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας αξιοπρέπεια, προσβασιμότητα και ίσες ευκαιρίες για όλους. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω στην Ευρώπη. Πρόκειται για ανθρώπους. Πρόκειται για τη διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ζουν ανεξάρτητα, να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια αποφασιστική στιγμή για να μετατρέψουμε τη δέσμευσή μας σε πραγματική αλλαγή.»

Τον Μάρτιο 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική 2021-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων της AccessibleEU, της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της πλατφόρμας για την αναπηρία. Η στρατηγική περιλάμβανε προγράμματα και πρωτοβουλίες που διήρκεσαν έως το 2024. Με την έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα, το Κοινοβούλιο προτείνει νέες πρωτοβουλίες για το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας.