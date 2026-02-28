Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ – Σενάρια τρόμου για πετρέλαιο, αέριο

Σκηνικό πολεμικής ανάφλεξης διαμορφώνεται στην «καρδιά» της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, μετά την έναρξη συντονισμένων αεροπορικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά στόχων των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου, με την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. H τελευταία ενημέρωση από το Marine Traffic δείχνει πλήθος τάνκερ να έχει αγκυροβολήσει σε απόσταση ασφαλείας βορειοδυτικά και νότια από τα Στενά, ενώ μόνον ένας μικρός αριθμός δεξαμενόπλοιων συνεχίζει την διέλευση από τα Στενά.

Οδηγία για αναβολή διελεύσεων

Σύμφωνα με διεθνή ναυτιλιακή ειδοποίηση (Advisory) που εκδόθηκε στις 07:30 UTC της 28ης Φεβρουαρίου 2026, συστήνεται η αναβολή διελεύσεων μέσω των Στενών του Ορμούζ για πλοία αμερικανικής σημαίας ή φορτωμένα με αμερικανικό φορτίο, εν αναμονή πιθανής ιρανικής αντίδρασης στα πλήγματα κατά στόχων του IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps).

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προληπτική κίνηση, καθώς εκτιμάται ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιδιώξει ασύμμετρη απάντηση, με τα Στενά – από όπου διέρχεται τεράστιο ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου – να αποτελούν στρατηγικό «μοχλό πίεσης».

Κινητοποίηση του Λιμενικού – Επαφές με ελληνόκτητα πλοία

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) επικοινώνησε άμεσα με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και να τους παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες.

Παράλληλα, εστάλησαν λεπτομερείς συστάσεις προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για:

αυξημένη επιτήρηση και ενίσχυση φυλακών

περιορισμό μη απαραίτητου προσωπικού στα ανώτερα καταστρώματα

έλεγχο και διασφάλιση υδατοστεγανότητας

διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές

Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί σε 24ωρη βάση τις εξελίξεις και διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τα υπό ελληνική σημαία πλοία.

Η σκιά των Χούθι και η Ερυθρά Θάλασσα

Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες που να υποδεικνύουν άμεση επανέναρξη επιθέσεων από το κίνημα των Χούθι, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα καλούνται να αυξήσουν τα μέτρα επιφυλακής. Η ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο γεωγραφικής επέκτασης της έντασης, με επιθέσεις χαμηλής έντασης ή στοχευμένες παρενοχλήσεις εμπορικών πλοίων.

Η επόμενη ημέρα

Για την ελληνική ναυτιλία, με ισχυρή παρουσία στην περιοχή. το διακύβευμα είναι τεράστιο. Η ασφάλεια των πληρωμάτων, η απρόσκοπτη ροή εμπορίου και η σταθερότητα της ενεργειακής αγοράς εξαρτώνται πλέον από λεπτές γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται «ρευστή και δυναμικά εξελισσόμενη». Διπλωματικοί κύκλοι δεν αποκλείουν περιορισμένης κλίμακας αντίποινα, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και μια συμβολική ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινό μπλοκάρισμα ή εκτροπή ναυτιλιακών ροών.

Η περιοχή θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μια παρατεταμένη διακοπή στα Στενά θα μπορούσε να ανεβάσει την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και ένας πλήρης αποκλεισμός θεωρείται απίθανος λόγωτου ότι το Ιράν θα έπρεπε να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών μετά από ένα πλήγμα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ισχυρή και ενισχυόμενη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, καθώς μια τέτοια κίνηση θα στερούσε από το ίδιο το Ιράν κρίσιμα έσοδα.

Αν και η οικονομία του είναι πιο διαφοροποιημένη απ’ όσο θα ανέμενε κανείς για μια χώρα υπό κυρώσεις – με το πετρέλαιο να αντιστοιχεί περίπου στο 10% έως 15% του ΑΕΠ – η κυβέρνηση αντλεί περίπου το ήμισυ των εσόδων της από τις εξαγωγές αργού. Τρίτον, η περιοχή έχει στο παρελθόν ανακάμψει γρήγορα από επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον OPEC, το Ιράν παράγει κατά μέσο όρο περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που το καθιστά τον έκτο μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως, παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Για να τις παρακάμψει, χρησιμοποιεί έναν «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που εξάγει πετρέλαιο με σημαντικές εκπτώσεις.

Η στενή αυτή θαλάσσια δίοδος, πλάτους μόλις 21 μιλίων, αποτελεί «σημείο συμφόρησης» για περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως – δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής. Τα Στενά αποτελούν τη μοναδική οδό εξαγωγής πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Συναγερμός στη ναυτιλία: Η EOS Risk Group προειδοποιεί για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο πλοία και ενεργειακές υποδομές

– Οι Χούθι ξαναρχίζουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξημένος κίνδυνος για ναυτιλία και ενεργειακές υποδομές.Aυξημένες ηλεκτρονικές παρεμβολές στη ναυσιπλοΐα στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τη νότια Ερυθρά Θάλασσα,

Η EOS Risk Group προειδοποιεί για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή σύμφωνα με ανάλυση και περιφερειακή καθοδήγηση της εταιρείας ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου EOS Risk Group.

Οι επιθέσεις έπληξαν στρατιωτικές, πληροφοριακές, πυραυλικές και πυρηνικά συνδεδεμένες εγκαταστάσεις, τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε επαρχιακές πόλεις. Επιβεβαιωμένες εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στα λιμάνια της Asaluyeh, του Kharg και του Chabahar, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διαταραχή των ενεργειακών ροών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη για άμεση επανέναρξη επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και κατά χερσαίων στόχων στο Ισραήλ, «σε υποστήριξη της Τεχεράνης».

Ο Αλκέτας Δρόσος εκπρόσωπος της EOS Risk Group στην Ελλάδα εκτιμά ότι οποιοδήποτε πλοίο κινείται μεταξύ των ιρανικών ακτών και ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή διατρέχει «ουσιαστικό κίνδυνο» παράπλευρης ή εσφαλμένης στοχοποίησης.

Κίνδυνος για τάνκερ, υποδομές και ναυσιπλοΐα

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κλιμάκωση είναι πιθανό να περιλαμβάνει ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs), αντιπλοϊκών βαλλιστικών και πτερυγικών πυραύλων, καθώς και μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας. Το Ιράν, αν και διακηρύσσει ότι οι κύριοι στόχοι του είναι στρατιωτικοί, ενδέχεται να επιδιώξει αύξηση του οικονομικού κόστους της σύγκρουσης, θέτοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές, αλλά και δεξαμενόπλοια – είτε μέσω επιθέσεων είτε μέσω καταλήψεων.

Ιδιαίτερα αυξημένος θεωρείται ο κίνδυνος ναρκοθέτησης με πλωτές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και στις προσβάσεις τους, με την EOS να προειδοποιεί ότι, εφόσον υπάρξει πρόθεση, η αποτροπή τέτοιων ενεργειών θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Συνιστάται η άμεση τοποθέτηση παρατηρητών πλώρης (bow lookouts) σε όλα τα πλοία που διέρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου.

Πλοία που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ –ή μεταφέρουν φορτία σχετιζόμενα με τις χώρες αυτές– καλούνται να αναβάλουν τη διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, του Κόλπου του Άντεν και των Στενών του Ορμούζ για τουλάχιστον 48 ώρες ή έως ότου εκδοθεί επικαιροποιημένη εκτίμηση απειλής.

Ηλεκτρονικές παρεμβολές και ταξιδιωτικές οδηγίες

Η εταιρεία προβλέπει αυξημένες ηλεκτρονικές παρεμβολές στη ναυσιπλοΐα στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τη νότια Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι περιφερειακοί δρώντες ενεργοποιούν συστήματα αεράμυνας ενόψει πιθανών νέων αεροπορικών επιδρομών.

Παράλληλα, συνιστάται σε πληρώματα και προσωπικό που βρίσκονται εκτός πλοίων σε Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Ιορδανία να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο έως ότου οι τοπικές πρεσβείες τους παράσχουν σχετική άδεια μετακίνησης. Διαταραχές στις αερομεταφορές στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον 72 ώρες.

Η EOS Risk Group καταλήγει ότι η σύγκρουση έχει πλέον λάβει σαφώς περιφερειακή διάσταση και είναι πιθανό να συνεχιστεί για ημέρες ή και εβδομάδες, με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ναυτιλία και τις αγορές ενέργειας.