Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο – Πάνω από 30 νεκροί

Περισσότεροι από 60 οι τραυματίες, σύμφωνα με αναφορές από το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου – Δείτε βίντεο – Πώς συνέβη το δυστύχημα – Συλλυπητήρια από το υπουργείο Εξωτερικών

Τουλάχιστον 32 άτομα σκοτώθηκαν κι άλλα 66 τραυματίστηκαν, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν βόρεια της αιγυπτιακής πόλης Σοχάγκ, στη δυτική όχθη του Νείλου, την Παρασκευή, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Όπως ανακοίνωσε η αρχή των σιδηροδρόμων της χώρας, τα τρένα συγκρούστηκαν όταν ενεργοποιήθηκε από “αγνώστους” το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να σταματήσει το προπορευόμενο τρένο και το άλλο να πέσει πάνω του.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν στείλει πάνω από 30 ασθενοφόρα στη σκηνή και τα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφερε το υπουργείο.

#BREAKING #UPDATE

32 people killed

66 injured in Upper Egypt’s Sohag train collision- Health Ministry

Egyptian PM ordered to quickly transport the injured people in the Upper #Egypt train collision to hospitals & provide them the medical service

pic.twitter.com/Zw0kIaXGTJ

— #DextrousNinja (@DextrousNinja) March 26, 2021