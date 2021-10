Συγκρίνουν τον Φάουτσι με τον Μένγκελε και τα πειράματα στο Άουσβιτς

Με τον γιατρό του Άουσβιτς, Γιόζεφ Μένγκελε, συγκρίνει τον επικεφαλής επιδημιολόγο των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, η Αμερικανίδα πολιτική ακτιβίστρια και συγγραφέας, Κάντις Όουενς, αντιδρώντας στις αποκαλύψεις ότι, πίσω από τα φρικαλέα πειράματα με σκύλους, βρίσκεται ο Αμερικανός επιστήμονας.

Μετά την αποκάλυψη ότι το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, το οποίο συντονίζει ο κορυφαίος επιδημιολόγος, χρηματοδότησε πειράματα που σοκάρουν, με σκυλιά να τρώγονται ζωντανά από σκνίπες, δεκάδες βουλευτές, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και συγγραφείς στις ΗΠΑ έχουν ξεσηκωθεί και ζητούν εξηγήσεις από τον Φάουτσι.

Η Κάντις Όουενς, γνωστή για τις συντηρητικές της ιδέες, έσπευσε να συγκρίνει μέσω Twitter τον επιστήμονα, που συντονίζει την στρατηγική της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον για την νόσο Covid-19, με τον «Άγγελο του Θανάτου», Γιόζεφ Μένγκελε, τα φρικιαστικά πειράματα του οποίου ευθύνονται για τον θάνατο 40.000 ανθρώπων στο Άουσβιτς.

And then watching the media attempt to convince the masses that that same man loves them and wants to force something in your arm to “protect” you.

Glad Dr. Mengele never had me fooled.

–#Fauci and Bill Gates reek of pure evil. Trust your gut, not the media. https://t.co/qrKvP1jDRS

— Candace Owens (@RealCandaceO) October 24, 2021