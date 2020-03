Συγκλονίζει Ισπανός γιατρός: «Ναρκώνουμε 65χρονους για να πεθάνουν ανώδυνα και να ζήσουν οι πιο νέοι»

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 24 Μαρ 2020 στις 15:13

Κορωνοϊός: Συγκλονίζει γιατρός στην Ισπανία που ξεσπάει σε κλάματα κατά την διάρκεια συνέντευξης – «Βγάζουμε τους αναπνευστήρες από 65χρονους και τους ναρκώνουμε για να πεθάνουν ανώδυνα και να ζήσουν οι πιο νέοι»

Με το βλέμμα της απόγνωσης, την φωνή του να σπάει από τους λυγμούς και με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του ένας Ισπανός γιατρός περιγράφει τον εφιάλτη που καλούνται να διαχειριστούν αυτός και οι συνάδελφοι του σε δημοσιογράφο.

Περιγράφει την κατάσταση στην Μαδρίτη λέγοντας ότι είναι αδιανόητη με όλα αυτά που συμβαίνουν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω ήδη λάβει πολλά ηχητικά μηνύματα-δεν ξεκαθαρίζει από ποιους- που μας λένε ότι αφαιρούν τους αναπνευστήρες από ανθρώπους άνω των 65 ετών και τους ναρκώνουν για να πεθάνουν, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί αναπνευστήρες για όλους, ώστε να τους δώσουν σε πιο νέους».

BREAKING: Drs in Spain in anger & tears are forced to remove respirators from people 65 hrs & up to give to younger people. They don’t have the supplies or enough respirators. Seniors are sedated so they don't suffer. Drs blame politicians who acted late. pic.twitter.com/xMIdWoSezc

