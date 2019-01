Συγχαρητήρια Ζάεφ σε Τσίπρα: Πετύχαμε μια ιστορική νίκη

Μέσω twitter σχολίασε ο Ζόραν Ζάεφ την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή με 153 ψήφους.

Λίγο μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο κ. Ζάεφ ανάρτησε φωτογραφία του με τον κ. Tσίπρα από την ημέρα της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Συγχαρητήρια φίλε μου, @tsipras_eu, μαζί με τους λαούς μας πετύχαμε μια ιστορική νίκη. Ζήτω η συμφωνία των Πρεσπών! Για την αιώνια ειρήνη και την πρόοδο των Βαλκανίων και της Ευρώπης», σχολίασε, αναρτώντας το μήνυμα τόσο στη γλώσσα του όσο και στα αγγλικά.

Congratulations my friend @tsipras_eu, together with our peoples we reached a historical victory. Long live the Prespa Agreement! For eternal peace and progress of the Balkans and in Europe! pic.twitter.com/f9aIpMa4Xz

— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 25 Ιανουαρίου 2019