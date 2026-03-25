Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις

25 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/03/2026
Εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου του Ιράν με δήλωσή του απάντησε στον τελευταίο ισχυρισμό του Τραμπ σχετικά με διαπραγματεύσεις.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί απευθύνθηκε στις ΗΠΑ και είπε: «Έχει φτάσει το επίπεδο των εσωτερικών σας συγκρούσεων στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τους εαυτούς σας;»

Είπε επίσης: «Μην αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία».

Σύμφωνα με το Fars, ο Ζολφαγκαρί είπε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προηγούμενες τιμές του πετρελαίου ή επιστροφή στην προηγούμενη τάξη πραγμάτων «μέχρι να γίνει το θέλημά μας».

«Αυτό θα συμβεί όταν η σκέψη να αναλάβετε δράση εναντίον του ιρανικού έθνους εξαλειφθεί εντελώς από τα βρώμικα μυαλά σας», είπε. «Τα πρώτα και τελευταία μας λόγια από την πρώτη μέρα ήταν, είναι και θα είναι: Κανείς σαν εμάς δεν θα τα πάει καλά με κάποιον σαν εσάς. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ».

Εν τω μεταξύ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίς την Τετάρτη ότι προχώρησαν σε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας.

Οι Φρουροί έβαλαν στο στόχαστρο τοποθεσίες στο βόρειο και στο κεντρικό Ισραήλ, μεταξύ των οποίων το Τελ Αβίβ, δυο στρατιωτικές βάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ στο Κουβέιτ, και ακόμη δυο, την πρώτη στο Μπαχρέιν και τη δεύτερη στην Ιορδανία, με «κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας» που χρησιμοποιούν «υγρά και στερεά καύσιμα», καθώς και drone αυτοκτονίας.

