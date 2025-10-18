Στον «πάγο» οι Tomahawk μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι

Αρνητικός στο ενδεχόμενο να πουλήσει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία εμφανίστηκε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανοίγοντας τις συνομιλίες, πρότεινε δημοσίως ένα σχέδιο ανταλλαγής, στο οποίο η Ουκρανία θα παραχωρούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ η Ουάσινγκτον θα πουλούσε στο Κίεβο πυραύλους Tomahawk, που, όπως υποστηρίζουν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, είναι απαραίτητοι για να πιεστεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να λάβει στα σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τη χρήση των αμερικανικών αποθεμάτων Tomahawk, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε αφήσει να εννοηθεί ότι εξέταζε σοβαρά την αποστολή τους στην Ουκρανία.

«Έχω την υποχρέωση να διασφαλίσω ότι η χώρα μας είναι πλήρως εφοδιασμένη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε καιρό πολέμου ή ειρήνης» δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα προτιμούσαμε να μην χρειαστούν οι Tomahawk. Θα προτιμούσαμε, ειλικρινά, να τελειώσει ο πόλεμος».

Σύμφωνα με το Time, ο Τραμπ αρνήθηκε συνολικά να ενισχύσει την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς και ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός με το ενδεχόμενο χτυπημάτων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Καθώς φάνηκε, η αμερικανική πλευρά μεταφέρει όλες τις αποφάσεις για το διάστημα μετά τη συνάντηση της Βουδαπέστης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Τραμπ, στην προσφώνησή σε γεύμα που παρέθεσε στην ουκρανική αντιπροσωπεία, χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «ισχυρό ηγέτη που έχει περάσει πολλά», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος. «Τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά» παρατήρησε, ενώ είπε ότι επέλεξε την Ουγγαρία για τη συνάντηση με τον Πούτιν, επειδή του αρέσει ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη ενδέχεται να είναι διπλή, εξηγώντας ότι μπορεί να υπάρξει επαφή και με τον Ζελένσκι. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην αρχή της συνάντησης στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η μορφή της συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη «θα πρέπει να καθοριστεί». «Θα έλεγα ότι είναι πιθανό να είναι μια διπλή συνάντηση» σημείωσε, παρατηρώντας ότι «ο Ουκρανός πρόεδρος θα είναι σε επαφή», χωρίς να διευκρινίσει ποιος θα επικοινωνήσει με ποιον.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα κάνει αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει για μία ειρηνευτική λύση στη συνάντηση στην Ουγγαρία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Ας δούμε τι θα συμβεί. Ξέρετε κάτι; Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, διαφορετικά δεν θα μιλούσα έτσι. Μίλησα μαζί του χθες για 2,5 ώρες. Εξετάσαμε λεπτομερώς πολλά θέματα. Θέλει να τελειώσει τον πόλεμο».

Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί μήπως ο Πούτιν τον «παίζει», ο Τραμπ απάντησε: «Με έχουν παίξει οι καλύτεροι, και τα έχω καταφέρει μια χαρά. Νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα».

«Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να αγοράσουν ουκρανικά drones»

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξετάσουν την πιθανότητα απόκτησης drones από την Ουκρανία, δήλωσε σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ναι, θα το κάναμε» είπε, απαντώντας στο ερώτημα εάν οι αμερικανικές αρχές ενδιαφέρονται να αγοράσουν drones από την Ουκρανία.

Παράλληλα, άφησε αναπάντητο το ερώτημα σχετικά με τις προοπτικές επιστροφής των εδαφών που έχασε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τη Ρωσία. «Ποιος ξέρει, ο πόλεμος είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου ASEAN, εξέφρασε την ελπίδα η σύγκρουση να έχει επιλυθεί πριν από τη συνάντηση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κουάλα Λουμπούρ από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ζητά εκεχειρία, να ασκήσουμε πίεση στον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, από την πλευρά, υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα για το Κίεβο είναι να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και να επιτευχθεί εκεχειρία. Ειδικά αφού, όπως ανέφερε, σε κάθε πόλεμο, ακόμη και στον πιο πρόσφατο στη Μέση Ανατολή, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθεί μια κατάπαυση του πυρός.

«Πρώτα απ’ όλα, πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε εκεχειρία» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη, ενώ η Ρωσία δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και επέμεινε ότι η πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο, είναι απαραίτητη για να τον φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία φαίνεται να «παγώνει», τουλάχιστον μέχριμ να διεξαχθεί η αμερικανο-ρωσική σύνοδος στη Βουδαπέστη.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ ως προς τους Tomahawk απογοήτευσε το Κίεβο, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχε φανεί πρόθυμος να προχωρήσει στην πώληση, παρά τις προειδοποιήσεις του Πούτιν ότι κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε τις σχέσεις Μόσχας–Ουάσινγκτον. Μετά το τηλεφώνημα της Πέμπτης με τον Ρώσο πρόεδρο, ωστόσο, ο Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πιθανή την αποστολή των πυραύλων, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει εδώ και καιρό την απόκτηση των Tomahawk, ώστε οι ουκρανικές δυνάμεις να μπορούν να πλήξουν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας -στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και κρίσιμα δίκτυα. Υποστηρίζει ότι η δυνατότητα τέτοιων επιθέσεων θα ανάγκαζε τον Πούτιν να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις εκκλήσεις του Τραμπ για απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε χθες τον Τραμπ ότι η προμήθεια των Tomahawk στο Κίεβο «δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο, αλλά θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις σχέσεις των χωρών μας». Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα είχε σημειώσει πάντως ότι η ίδια η συζήτηση για τους πυραύλους έχει ήδη επιφέρει πίεση στη Μόσχα. «Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε με δυναμικά βήματα. Η ισχύς μπορεί πράγματι να δημιουργήσει ώθηση για την ειρήνη» έγραψε στην πλατφόρμα X.

Χθες, Πέμπτη, ο Ζελένσκι είχε συναντήσεις με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και επικεφαλής εταιρειών ενέργειας, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής και επέκτασης της παρουσίας αμερικανικών επιχειρήσεων στη χώρα του.