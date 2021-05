Στο τραπέζι των «27» η κρατική αεροπειρατεία Λουκασένκο

Τα ελληνικά αντανακλαστικά και το ύφος της αντίδρασης της Αθήνας στην ακραία ενέργεια της Λευκορωσίας – την εντολή του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, για εκτροπή της πτήσης από Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους της Λιθουανίας στο Μινσκ- συνδιαμορφώνουν και την ευρωπαϊκή απάντηση, η οποία θα τεθεί προς συζήτηση στο τραπέζι των «27».

Η οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ο οξύς χαρακτηρισμός περί «κρατικής αεροπειρατείας» που χρησιμοποίησε η ελληνική διπλωματία για την πρωτοφανή κίνηση του καθεστώτος Λουκασένκο να αντιμετωπίσει την πτήση της Ryanair ως αεροσκάφος renegade, θα διαλάβει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς την μορφοποίηση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης την οποία η ελληνική αποστολή θα προωθήσει σε βάρος του Μινσκ.

Για την Αθήνα, είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα που ανακύπτουν μέσα από το χθεσινό θρίλερ.

Εκτός από τη λήψη μέτρων που θα διαφυλάξουν το ευρωπαϊκό κύρος, καθώς επρόκειτο για μια πτήση που ξεκίνησε από ευρωπαϊκό έδαφος και θα κατευθυνόταν προς μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, είναι σαφές – σύμφωνα με αρμόδιες πηγές – ότι επανέρχεται σε πιο επιτακτική διάσταση συνολικά το θέμα των δύσκολων σχέσεων Ε.Ε. – Λευκορωσίας.

Επιπλέον επιστρέφει ως κυρίαρχη η υπόθεση της ελευθερίας του Τύπου στην Λευκορωσία, που ήδη έχει ενεργοποιήσει ευρωπαϊκά αντίμετρα.

Δεν ήταν άλλωστε τυχαία η χρήση της λέξης «όλων» στο tweet του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα της απελευθέρωσης των επιβατών.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 23, 2021