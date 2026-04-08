Στο παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός για δύο εβδομάδες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2026
Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με αντάλλαγμα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως νίκη, με το Ιράν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο.

Οι ΗΠΑ από τη μεριά τους δήλωσαν ότι πέτυχαν μία μεγάλη νίκη σε 38 ημέρες και ότι τώρα ανοίγει ο δρόμος για διπλωματική λύση και μακροπρόθεσμη ειρήνη. Το Ισραήλ, που είναι δυσαρεστημένο από την εξέλιξη, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Τραμπ για εκεχειρία στο Ιράν αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτή η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε ότι, ύστερα από σαράντα ημέρες πολέμου, «σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί» και ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης αποφασίσθηκε εξαρχής έως ότου επιτευχθούν «η μεταμέλεια του εχθρού, η πλήρης αποδυνάμωσή του και η άρση των μακροπρόθεσμων απειλών κατά της χώρας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Ιράν διαβίβασε μέσω του Πακιστάν ένα σχέδιο 10 σημείων. Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ενημέρωσε την ιρανική ηγεσία πως η αμερικανική πλευρά «παρά τις φαινομενικές απειλές της αποδέχθηκε αυτές τις αρχές ως βάση διαπραγμάτευσης και υπέκυψε στη βούληση του ιρανικού έθνους».

Η πρόταση των 10 σημείων όπως διέρρευσε στα ΜΜΕ

  • Πλήρης παύση του πολέμου στο Ιράκ, τον Λίβανο και την Υεμένη
  • Πλήρης και οριστική παύση του πολέμου στο Ιράν χωρίς χρονικό περιορισμό
  • Τερματισμός όλων των συγκρούσεων στην περιοχή στο σύνολό τους
  • Άνοιγμα ξανά στη ναυσιπλοΐα του Πορθμού του Ορμούζ
  • Καθιέρωση πρωτοκόλλου και όρων για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Πορθμό του Ορμούζ
  • Πλήρης καταβολή αποζημίωσης για το κόστος ανοικοδόμησης στο Ιράν
  • Πλήρης δέσμευση για άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν
  • Απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων και παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
  • Το Ιράν δεσμεύεται πλήρως να μην επιδιώξει την κατοχή πυρηνικών όπλων
  • Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα αμέσως μετά την έγκριση των παραπάνω όρων

