CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΔΙΕΘΝΗ

Στα όρια διάλυσης ο στρατός του Ισραήλ – Η κοινωνία σε βαθύ διχασμό για τη Γάζα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έφεδροι καλούνται ξανά σε ενεργό υπηρεσία, την ώρα που η χώρα βιώνει έναν από τους πιο βαθείς εσωτερικούς διχασμούς της σύγχρονης ιστορίας της.

Ο πόλεμος στη Γάζα, που συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και μήνες, έχει αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστινίους, χιλιάδες Ισραηλινούς στρατιώτες σε παρατεταμένη υπηρεσία και μια κοινωνία στα όρια αντοχής της.

ΧΡΥΣΟΣ

Περισσότεροι από 60.000 έφεδροι έχουν ήδη επιστρατευθεί, με τις ισραηλινές αρχές να προειδοποιούν ότι αν οι μάχες συνεχιστούν, θα χρειαστεί να καλέσουν ακόμα περισσότερους. Οι στρατιώτες όμως ζουν ένα πρωτοφανές ψυχολογικό και κοινωνικό βάρος: αρκετοί έχουν περάσει πάνω από 400 ή και 500 ημέρες σε πολεμική υπηρεσία, με συνέπεια να καταρρεύσουν επαγγελματικές δραστηριότητες, γάμοι και οικογένειες.

Οι μαρτυρίες των εφέδρων σοκάρουν. «Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη ζωή μας, αλλά πεθαίνουμε χωρίς λόγο», εξομολογείται ένας στρατιωτικός γιατρός που υπηρέτησε στη Γάζα. Ένας αλεξιπτωτιστής δηλώνει ότι επιστρέφει μόνο για τους συντρόφους του – «σαν οικογένεια» – αλλά δεν εμπιστεύεται καθόλου την κυβέρνηση Νετανιάχου. Άλλοι, αντίθετα, δηλώνουν ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική» και πως πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος «για την επιβίωση του Ισραήλ».

NOVA

Η κοινωνία όμως διχάζεται ολοένα και περισσότερο. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών επιθυμεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ πάνω από τους μισούς θεωρούν ότι η ηγεσία Νετανιάχου απέτυχε στον χειρισμό του πολέμου. Παράλληλα, οι πιέσεις μεγαλώνουν για τον στρατό, καθώς η άρνηση των υπερορθόδοξων να υπηρετήσουν στο στράτευμα προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Περισσότεροι από 63.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά. Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς σαφή στρατηγική. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει πολλούς Ισραηλινούς εφέδρους να δηλώνουν πως «ο πόλεμος έχει χάσει το νόημά του».

Αρκετοί βρίσκουν τρόπους να αποφύγουν την επιστράτευση, δηλώνοντας τραυματίες ή επικαλούμενοι οικογενειακά προβλήματα. Επισήμως οι αρνήσεις είναι ελάχιστες, αλλά ανεπίσημα όλο και περισσότεροι προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν. Η ισορροπία είναι εύθραυστη: αν μαζικά οι έφεδροι αποφάσιζαν να πουν «όχι», το σύστημα θα κατέρρεε.

Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο στρατιωτική – είναι κοινωνική, πολιτική και ηθική. Ο διχασμός του Ισραήλ γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα έχει φτάσει σε πρωτοφανές σημείο και οι εφεδρικές δυνάμεις, που αποτελούν περίπου το 70% της συνολικής ισχύος του στρατού, βρίσκονται στο κέντρο της καταιγίδας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Guardian
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλύτερη προστασία ζητούν από την ΕΕ οι πολίτες

03/09/2025

Αυστραλία: Τέλος τα social media για τους ανηλίκους;

03/09/2025

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

02/09/2025

Washington Post: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για την μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»

01/09/2025

Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά

31/08/2025

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

30/08/2025

Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Χτυπήθηκε κτήριο της ΕΕ

28/08/2025

Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου

27/08/2025
island

Οι πιο ασφαλείς χώρες για το 2025 – Η θέση της Ελλάδας

26/08/2025

Η Αλβανία απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της άγαλμα του Ιησού Χριστού

26/08/2025
Back to top button