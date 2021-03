Sputnik V | Ξεκινά η διαδικασία έγκρισης του ρωσικού εμβολίου στην ΕΕ

Η Ρωσία θα είναι σε θέση να παρέχει το εμβόλιο Sputnik V σε 50 εκατομμύρια κατοίκους της ΕΕ από τον Ιούνιο, μετά την έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι συγκεκριμένο εμβόλιο κατά της COVID-19 αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Gamaleya της Ρωσίας.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

👉 https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021