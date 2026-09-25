Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν: Απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου

Σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν «τύραννο» ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη και τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Τουρκία, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει, όπως υποστήριξε, ψευδείς ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους.

Μάλιστα, σε σήμείο της ομιλίας του χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο «τύραννο».

«Καλεί καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

«Εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων είναι η Τουρκία του Ερντογάν»

Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίτοντας την Τουρκία «εστία μαζικής διάδοσης αντισημτικών ψεμάτων».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η πιο πρόσφατη χώρα που έχει μετατραπεί σε εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι τύραννος. Φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη Γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, πιστεύω ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτόν τον τομέα – και παρότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, θεωρώ ότι είναι ο νούμερο ένα. Κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της ΕΕ, και προβαίνει τακτικά σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, μέλους του ΝΑΤΟ. Τώρα επιδιώκει να καταλάβει τη Συρία. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ζητά την καταστροφή του Ισραήλ σχεδόν καθημερινά. Δηλώνει ότι θα γίνει ο κυρίαρχος της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, δεν θα γίνετε. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας».

Ένα σαφές μήνυμα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν «απειλεί την Ελλάδα», κάνοντας παράλληλα λόγο για την τουρκική κατοχή στη βόρεια Κύπρο. Η Ελλάδα αποτελεί στενό και στρατηγικό εταίρο του Ισραήλ. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία της Ελλάδας είναι σημαντικές για το Ισραήλ. Το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Με τις ΗΠΑ σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη συνεργασία Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες «ενήργησαν μαζί για να σώσουν τον πολιτισμό» στη μάχη απέναντι, όπως είπε, στους «βαρβάρους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεργάστηκαν για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα, αναφερόμενος σε συμφωνία με αμερικανική διαμεσολάβηση που οδήγησε στην απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν από τρομοκρατικές οργανώσεις, ζωντανών και νεκρών.

«Το Ισραήλ είναι ένα έθνος που αγωνίζεται για ένα μέλλον»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η κοινωνία του Ισραήλ παραμένει ενωμένη σε κρίσιμες στιγμές, «δεξιά και αριστερά, νέοι και ηλικιωμένοι, θρησκευόμενοι και κοσμικοί».

«Στις κρίσιμες στιγμές οι Ισραηλινοί στέκονται μαζί, ενωμένοι από την ιστορία, τις αξίες και το θάρρος», ανέφερε.

Σε αναφορά στις ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες, ο Νετανιάχου διερωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν ένας βαλλιστικός πύραυλος ενός τόνου χτυπούσε το κτίριο του ΟΗΕ.

«Θα ισοπέδωνε το συγκρότημα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήρε τον ισραηλινό στρατό, λέγοντας: «Χαιρετίζω το θάρρος του λαού του Ισραήλ. Χαιρετίζω το θάρρος των γενναίων στρατιωτών μας, Εβραίων, Μουσουλμάνων, Χριστιανών, Δρούζων. Του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο, του IDF».

Επίθεση στο Κατάρ: «Διαδίδει ψέματα για το Ισραήλ»

Αναφερόμενος στη διεθνή κριτική που δέχεται το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, ο Νετανιάχου στράφηκε κατά του Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια για να «διαδώσει ψέματα» σε βάρος του Ισραήλ.

Ισχυρίστηκε ότι η Ντόχα χρηματοδοτεί αμερικανικά πανεπιστήμια και στηρίζει μέσα ενημέρωσης όπως το Al Jazeera, με στόχο, όπως είπε, να «προγραμματίζει τα νεαρά μυαλά να μισούν το Ισραήλ, την Αμερική και τη Δύση».