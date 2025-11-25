Σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, 1 στα 3 παιδιά ζει μέσα στη φτώχεια

Η παιδική φτώχεια στη Βρετανία έχει εκτοξευθεί σε ιστορικό υψηλό, αποκαλύπτοντας μια σκληρή αντίφαση: μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη αδυνατεί να προστατεύσει τα πιο ευάλωτα μέλη της.

Περίπου 4,5 εκατομμύρια παιδιά – σχεδόν ένα στα τρία – ζουν σήμερα σε σχετική φτώχεια, σύμφωνα με επίσημη κυβερνητική έκθεση. Ένα εκατομμύριο από αυτά βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, χωρίς πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως τροφή, θέρμανση και ένδυση.

Ο συνδυασμός ακρίβειας, υψηλού κόστους στέγασης και παιδικής φροντίδας, αλλά και οι επιπτώσεις της δεκαετούς λιτότητας, έχουν οδηγήσει χιλιάδες οικογένειες σε απόγνωση. Φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως η Little Village – ουσιαστικά «τράπεζες βρεφικών ειδών» – έχουν γίνει η ύστατη σανίδα σωτηρίας. Γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους, εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, ακόμη και με μισθούς πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 7χρονης Λία από το Χάμπσαϊρ: μία μητέρα που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της λόγω των αυξημένων αναγκών των δίδυμων παιδιών της και πλέον ζει «σε μόνιμη επιβίωση». Αντίστοιχα, η 45χρονη Τέα Τζάφε από το Λονδίνο εργάζεται πλήρως αμειβόμενη, κερδίζει περισσότερα από τον μέσο Βρετανό, αλλά στο τέλος του μήνα της απομένουν μόλις 192 λίρες.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Fiscal Studies, η βρετανική παιδική φροντίδα είναι από τις ακριβότερες στον κόσμο, ενώ το 70% των παιδιών σε φτώχεια έχει τουλάχιστον έναν γονέα που εργάζεται. Η UNICEF κατέγραψε αύξηση της παιδικής φτώχειας κατά σχεδόν 20% μέσα σε μια δεκαετία, με τα υψηλότερα ποσοστά —μετά την Ελλάδα— σε όλη την Ευρώπη.

Ακαδημαϊκοί και οργανώσεις αποδίδουν μεγάλο μέρος της κρίσης σε τρεις βασικές πολιτικές λιτότητας της περιόδου 2010–2024: το συνολικό πλαφόν επιδομάτων, τον περιορισμό στεγαστικής ενίσχυσης και – κυρίως – το περίφημο «όριο δύο παιδιών», που αποκλείει από τα επιδόματα οικογένειες με τρίτο παιδί ή περισσότερα μετά το 2017.

Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών αναγνωρίζει το βάθος του προβλήματος και υπόσχεται παρεμβάσεις, ωστόσο βρίσκεται μπροστά σε ένα πολιτικό αδιέξοδο: πώς να χρηματοδοτήσει κοινωνικές δαπάνες χωρίς να αυξήσει φόρους, όπως έχει δεσμευθεί προεκλογικά. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στον προϋπολογισμό της Τετάρτης, όπου η καγκελάριος Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του επίμαχου «two-child cap».

Εν τω μεταξύ, όπως προειδοποιούν οι οργανώσεις, τα νοικοκυριά δεν έχουν άλλα περιθώρια: «Ο κόσμος δεν έχει πια καμία αντοχή», λέει η διευθύντρια της Little Village.

«Κάποτε μιλούσαμε για ένα δίχτυ ασφαλείας με τρύπες. Τώρα δεν είμαστε σίγουροι καν αν υπάρχει δίχτυ».