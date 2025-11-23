Σχέδιο Τραμπ: «Καταστροφή για την Ευρώπη»

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία μοιάζει σαν να είναι εμπνεύσεως Πούτιν, σχολιάζει η Bild αναφορικά με το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία και το αμερικανικό τελεσίγραφο στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αν εννοεί πραγματικά όσα λέει στα σοβαρά, αυτό θα ισοδυνανούσε με δήλωση παράδοσης για το Κίεβο και θα ήταν καταστροφή για την Ευρώπη» συνεχίζει και προσθέτει:

«Η αλήθεια είναι όμως η εξής: Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για το ότι η ΕΕ παραγκωνίζεται. Όποιος είναι τόσο αδύναμος στρατιωτικά, ώστε η ασφάλειά του να εξαρτάται από τις ΗΠΑ του Τραμπ, απλά δεν θα βρίσκεται στο τραπέζι όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι επομένως κάτι νέο αλλά δυστυχώς καθίσταται ακόμη πιο επειγόν: η Ευρώπη πρέπει να γίνει στρατιωτική δύναμη και κατά προτίμηση με τον δικό της στρατό», σημειώνει η Bild.

Tι ζητά ο Τραμπ;

Από την πλευρά της η ιστοσελίδα tagesschau.de σχολιάζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν. «Το υποσχέθηκε την πρώτη μέρα της θητείας του και συνεχίζει να το θέλει πιθανώς με στόχο το Νόμπελ Ειρήνης. Τι σημαίνει όμως αυτό για την Ουκρανία; Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Ενίοτε ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η διαβόητη στιγμή στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Τραμπ επέπληξε τον Ουκρανό πρόεδρο παραμένει αλησμόνητη. Άλλες φορές γίνεται πιο ανυπόμονος με τη Ρωσία, όπως συνέβη πρόσφατα με τις σκληρές κυρώσεις. Τώρα η πίεση μετατοπίζεται στην Ουκρανία (…)

Από το διάγγελμα του Boλοντίμιρ ΖελένσκιΕικόνα: Office of the President of Ukraine/YouTube

Πιθανώς ο υπολογισμός του Τραμπ τώρα έχει να κάνει με το ότι ο Ζελένσκι είναι αρκετά αδύναμος για να ενδώσει αυτή τη φορά στην πίεση, εξαιτίας των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών της Ρωσίας, του εσωτερικού σκανδάλου διαφθοράς και της υποστήριξης των ΗΠΑ που φθίνει».

Η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει από την πλευρά της: «Ο ισχυρισμός του Λευκού Οίκου ότι το λεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι επωφελές όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά και για τους Ουκρανούς είναι αρκετά κυνικός, μιας και προέρχεται απευθείας από το Κρεμλίνο, όπως και τα 28 σημεία του ίδιου του εγγράφου. Αντιπροσωπεύουν μια πλήρη συνθηκολόγηση όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και της ελεύθερης Δύσης στον επιτιθέμενο.

Ο Αμερικανός με κάθε σοβαρότητα δεν απευθύνει τελεσίγραφο στη Μόσχα για τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της, όπως έκανε κάποτε, ώστε αυτό να εκνπνεύσει χωρίς συνέπειες, αλλά στο έθνος που βίωσε την εισβολή».

Η γερμανική εφημερίδα συνεχίζει σημειώνοντας: «Οι Ευρωπαίοι αιφνιδιάστηκαν. Θέλει να τερματίσει τον πόλεμο με κάθε κόστος, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα είχε αυτή η συνθηκολόγηση με το Κρεμλίνο για τους Ουκρανούς.

O Aδόλφος Χίτλερ σε ειδυλλιακό σκηνικό λίγα χρόνια πριν τον όλεθροΕικόνα: Dokumentation Obersalzberg

Και για τους άλλους Ευρωπαίους, αν ο Πούτιν μπορούσε να γιορτάσει τον θρίαμβό του στη Ρωσία, όπως έκανε ο Χίτλερ, αφού προσάρτησε τη Σουδητία. Για άλλη μια φορά, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να απαιτήσουν να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις και να επιδείξουν μπροστά στις κάμερες θάρρος παρά το ριψοκίνδυνο παιχνίδι που παίζεται με την Ουκρανία.

Γιατί η Ευρώπη θα εξακολουθούσε να εξαρτάται από τη σύμμαχο Αμερική σε περίπτωση που ο Πούτιν εξαπέλυε άλλη μια επίθεση, κάτι που θα γινόταν πιο πιθανό με την υποδούλωση της Ουκρανίας.»