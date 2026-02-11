Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σχέδιο δράσης κατά του εκφοβισμού των νέων στο διαδίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μέτρα για την αντιμετώπιση του bullying στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού για την προστασία των νέων, το οποίο παρουσίασε σήμερα στο Στρασβούργο.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ μέσω της οποίας τα θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού θα μπορούν εύκολα να λαμβάνουν βοήθεια, ο συντονισμός των εθνικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση επιβλαβών συμπεριφορών στο διαδίκτυο, καθώς και η πρόληψη του κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying) μέσω της προώθησης καλύτερων και ασφαλέστερων ψηφιακών πρακτικών.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Η διάθεση μιας εύχρηστης και προσβάσιμης εφαρμογής για την αναφορά περιστατικών κυβερνοεκφοβισμού σε εθνική γραμμή βοήθειας», βρίσκεται στο επίκεντρο του Σχεδίου με την εφαρμογή να λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης για παιδιά και εφήβους. Την εφαρμογή τα κράτη μέλη θα έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζουν, να μεταφράζουν και να συνδέουν με τις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, η Επιτροπή στοχεύει σε ένα ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του κυβερνοεκφοβισμού. Στόχος του σχεδίου είναι να συλλέγονται και να συγκρίνονται τα δεδομένα.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) σχετικά με την προστασία των ανηλίκων. Θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές του DSA, με στόχο τη διευκρίνιση του ρόλου τους στην αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου. Θα αντιμετωπίσει τον κυβερνοεκφοβισμό σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο.

Παράλληλα, στόχος είναι να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων για την τεχνητή νοημοσύνη, σχετικά με απαγορευμένες πρακτικές. Τέλος, θα διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων διαφάνειας.