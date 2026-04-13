Σαρωτική νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές στην Ουγγαρία

Ιστορική ημέρα για την Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μάγιαρ εκθρόνισε μετά από 16 χρόνια στην εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κέρδισε με καταμετρημένο πάνω από το 95% των ψήφων 138 έδρες σε σύνολο 199, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του.

Παράλληλα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει 55 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

Μάγιαρ: «Ξεπεράσαμε μια τυραννία»

«Τα καταφέραμε», δήλωσε ο Μάγιαρ, απευθυνόμενος στο πλήθος. «Ανακτήσαμε τη χώρα μας. Κερδίσαμε μια πρωτοφανή εντολή».

Ο Μάγιαρ ευχαρίστησε τους 3,3 εκατομμύρια πολίτες που ψήφισαν το κόμμα του, υποσχόμενος «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».

Στην ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υποστήριξε ότι το κόμμα του ξεπέρασε τα «εμπόδια» που, όπως είπε, οργανώθηκαν από το κράτος υπέρ της κυβέρνησης Fidesz.

«Ξεπεράσαμε μια τυραννία», τόνισε.

«Είπαν όχι στον φόβο, είπαν όχι στην προδοσία, είπαν όχι στην αποστασία. Ξεκινήσαμε με λίγους ανθρώπους, ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ και στο τέλος, με τη δύναμη της αγάπης, πετύχαμε μια ιστορική νίκη».

Κατά την ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία επιδιώκει να επανέλθει στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε.

«Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα και προς τους πολίτες που δεν τον ψήφισαν, ζητώντας πνεύμα «εθνικής ενότητας» για την επόμενη ημέρα.

Όρμπαν: «Οδυνηρό το αποτέλεσμα, δεν τα παρατάμε ποτέ»

«Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ακόμη οριστικά, αλλά είναι κατανοητά και σαφή. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η δυνατότητα διακυβέρνησης. Συγχαίρω τον νικητή. Δεν τα παρατάμε ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για εμάς. Οι ημέρες που έρχονται θα μας βοηθήσουν να θεραπεύσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο Όρμπαν σε ομιλία του προς τους ψηφοφόρους του κόμματος Fidesz και πρόσθεσε ότι η παράταξή του πλέον θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ουγγαρίας από τη θέση της αντιπολίτευσης.

Λίγο μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας, ο Μάγιαρ τόνισε σε δηλώσεις του ότι η παράταξή του είχε λάβει αρκετές καταγγελίες για νοθεία και προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος για τις οποίες όπως είπε θα υπάρξει έρευνα κι αν χρειαστεί θα κινηθεί νομικά.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο χειμώνας έρχεται»

Το αποτέλεσμα χαιρέτισε και η παράταξη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, με αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο.

«Ο ακροδεξιός Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές. Οι συκοφάντες του Τραμπ και οι εξτρεμιστές του MAGA στο Κογκρέσο είναι οι επόμενοι τον Νοέμβριο. Ο χειμώνας έρχεται», έγραψε ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Και ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ούλφ Κρίστερσον, συνεχάρη τον Μάγιαρ με ανάρτησή του στο X:

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ για την ιστορική νίκη της Tisza στις ουγγρικές εκλογές! Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σας – ως Σύμμαχοι και Μέλη της ΕΕ. Αυτό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ουγγαρίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη σήμερα τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ, το κόμμα του οποίου, το Tisza, εκθρόνισε το Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που βρισκόταν στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

«Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας», έγραψε ο εργατικός ηγέτης στο X.

Από τη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης, μετά την εκλογική επιτυχία του Μαγιάρ, την ικανοποίησή του για τη νίκη «των ευρωπαϊκών αξιών».

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ούγγρους πολίτες γι’ αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

“Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω οτι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην χώρα του”, υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

” Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία έιναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο “, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη χθες Κυριακή το βράδυ τον Πέτερ Μάγιαρ, πολιτικό της δεξιάς προσκείμενο στην ΕΕ, για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν -με τον οποίο συγκρουόταν συχνά-, υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (…) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δυο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μάγιαρ -πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην ΕΕ- στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).