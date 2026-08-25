Η Ρωσία βγάζει για πρώτη φορά στη θάλασσα το πυρηνικό «υποβρύχιο της Αποκάλυψης»

Σε μία κίνηση που ανησυχεί πολύ σοβαρά το ΝΑΤΟ προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, βγάζοντας στη θάλασσα το πυρηνικό «υποβρύχιο της Αποκάλυψης», φορτωμένο με πυρηνικές τορπίλες.

Το υποβρύχιο που ονομάζεται “Khabarovsk” (Χαμπάροφσκ) έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι και έξι τορπίλες Poseidon, σχεδιασμένες για πυρηνικές κεφαλές, και ικανές να προκαλέσουν υποβρύχιες εκρήξεις τόσο μεγάλης ισχύος που προξενούν τσουνάμι.

Την περασμένη εβδομάδα το ρωσικό υποβρύχιο των 10.000 τόνων γλίστρησε αθόρυβα στη Λευκή Θάλασσα για να ξεκινήσει μια σειρά από «ψυχροπολεμικές» δοκιμές όπλων.

Οι πύραυλοι Poseidon έχουν εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων ( και μπορούν να φτάσουν σε βάθη 3.280 ποδιών.

Ας σημειωθεί ότι οι βρετανικοί υποθαλάσσιοι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου διατρέχουν βάθη 3.000 ποδιών (915 μέτρα περίπου), επομένως βρίσκονται στην εμβέλεια του stealth υποβρυχίου.