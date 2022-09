Τυχόν χτύπημα στις περιοχές που θα προσαρτηθούν είναι χτύπημα κατά της Ρωσίας

Η Μόσχα θα θεωρήσει επιθέσεις κατά οποιουδήποτε τμήματος των περιοχών της Ουκρανίας που ετοιμάζεται να προσαρτήσει ως επιθετικές ενέργειες κατά της ίδιας της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο προετοιμάζοντας τα επόμενα βήματα της Μόσχας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα ενσωματώσει de jure και τμήματα της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο της κίνησής της να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουγκάνσκ δεν έχει τον έλεγχο παρά επί του 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ρωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί».

Την ίδια ώρα σε ανάρτησή της στο Twitter η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μπρίτζετ Μπρινκ επανέλαβε την αντίθεσή της χώρας της στις προσαρτήσεις: «Τα ψεύτικα δημοψηφίσματα της Ρωσίας είναι ένα θέαμα, μια προσπάθεια να καμουφλαριστεί μια περαιτέρω αρπαγή εδαφών. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την προσάρτηση από τη Ρωσία περιοχών της Ουκρανίας και όπως έχει πει ο πρόεδρος Μπάιντεν οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί.

Οι δηλώσεις Πεσκόφ έρχονται λίγη ώρα πριν το σόου που ετοιμάζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπογραφή της προσάρτησης των τεσσάρων υπό ρωσικό έλεγχο περιοχών της Ουκρανίας μετά τα «δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας» που διεξήχθησαν τα προηγούμενα 24ωρα.

Η υπογραφή των σχετικών διαταγμάτων αναμένεται να συνοδευθεί από βαρυσήμαντες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δεν αποκλείεται «να σπάσει τη σιωπή» του και αναφορικά με τη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream (την οποία απέδωσε στην τρομοκρατία), στη σκιά της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας το ΟΗΕ. Ο διεθνής οργανισμός «βλέπει», άλλωστε, δια του Γ.Γραμματέα του, Αντόνιο Γκουτέρες «επικίνδυνη κλιμάκωση» πίσω από την αναγνώριση των κατεχόμενων εδαφών από τη Ρωσία, στην μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τον Economist.

Οι συμφωνίες θα υπογραφούν «και με τα τέσσερα εδάφη που διεξήγαγαν δημοψηφίσματα και υπέβαλαν αντίστοιχα αιτήματα στη ρωσική πλευρά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Συνολικά, με την υπογραφή του διατάγματος, ο Πούτιν επιδιώκει να καταστήσει de facto μέρος της Ρωσίας το 15% περίπου της Ουκρανίας, στο οποίο μένουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι.

Εν μέσω πανηγυρικού κλίματος για τους Ρώσους, από πλευράς του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει συγκαλέσει για σήμερα συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησής του, καθώς το Κίεβο δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να εγκαταλείψει τα όπλα, απεναντίας ζητά από τους δυτικούς συμμάχους του περισσότερα, για να συνεχίσει την αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, όπως τόνισε χθες ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα δεδομένου ότι οι Ουκρανοί προεξοφλούν την επίθεση του Ρώσου Προέδρου, στο πλαίσιο της αντεπίθεσής του με τακτικά πυρηνικά όπλα.

Την φιέστα Πούτιν αμαυρώνει η επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι κοντά στη Ζαπορίζια με τον απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς και 50 τραυματίες.

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν νεκρούς και τραυματίες στο έδαφος με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κονβόι χτυπήθηκε περισσότερες από 10 φορές.

