Ρωσία: Προστέθηκε η Ελλάδα στη λίστα των «μη φιλικών χωρών»

Η ρωσική κυβέρνηση διεύρυνε τον κατάλογο των μη φιλικών προς τη Ρωσία χωρών κατά των οποίων λαμβάνονται αντίμετρα, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στον κατάλογο προστέθηκαν η Ελλάδα, η Δανία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Σλοβακία. Το έγγραφο αναφέρει τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να προσλάβουν οι πρεσβείες και τα προξενεία αυτών των κρατών στη Ρωσία.

Με βάση την απόφαση αυτή, τέθηκε όριο 34 ατόμων για την Ελλάδα, 20 για τη Δανία και 16 για τη Σλοβακία. Η Σλοβενία και η Κροατία δεν μπορούν πλέον να απασχολούν τοπικό προσωπικό στις διπλωματικές και προξενικές τους αποστολές.

«Ο κατάλογος που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση δεν είναι οριστικός και, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες εχθρικές ενέργειες ξένων κρατών που στρέφονται κατά των ρωσικών αποστολών στο εξωτερικό, μπορεί να διευρυνθεί», αναφέρει η ανακοίνωση.

