ΔΙΕΘΝΗ

Η Ρωσία απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες που θα δεχτούν να φιλοξενήσουν γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα, ανάμεσά τους και η Ελλάδα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Η Ρωσία προειδοποίησε ότι όποια ευρωπαϊκή χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεχθεί να αναπτύξει γαλλικά στρατηγικά βομβαρδιστικά που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα θα καταστήσει εαυτόν στόχο επιθέσεων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση μιας σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σε συνέντευξη του που δημοσιεύθηκε σήμερα ότι οι κινήσεις της Γαλλίας, είναι μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά μια στρατηγική απειλή για την Ρωσία.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσης Μακρόν σχετικά με τα σχέδια επέκτασης του πυρηνικού οπλοστασίου της Γαλλίας, επιτρέποντας σε Ευρωπαίους εταίρους, να φιλοξενήσουν προσωρινά στρατηγικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Ο Μακρόν είπε ότι συζητά τέτοιου είδους ρυθμίσεις με τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Δανία.

Ο Γκρουσκό επεσήμανε την ανησυχίας της Μόσχας για το ενδεχόμενο η Γαλλία να αναπτύξει πυρηνικά όπλα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  «Προφανώς ο στρατός μας θα αναγκαστεί να παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό στο πλαίσιο της αναβάθμισης του καταλόγου στόχων προτεραιότητας στην περίπτωση μιας μεγάλης σύγκρουσης» δήλωσε ο Γκρουσκό στο ρωσικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Russia Today. «Ως αποτέλεσμα, αντί της δηλωμένης γαλλικής ενίσχυσης της άμυνας των συμμάχων της – στους οποίους, παρεμπιπτόντως, δεν προσφέρουν καμία ακλόνητη εγγύηση – η ασφάλεια αυτών των χωρών στην πραγματικότητα αποδυναμώνεται».

Ο Γκρουσκό δήλωσε ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός διάλογος για τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις συνδυασμένες δυνατότητες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των οπλοστασίων της Γαλλίας και της Βρετανίας όπως επίσης και των ΗΠΑ.

