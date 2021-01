Ρώμη: Τραγικό θέαμα – Εκατοντάδες πουλιά νεκρά (video)

Ένα τραγικό θέαμα αντίκρισαν οι πολίτες της Ρώμης λίγο μετά τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα με τα οποία η δημοτική αρχή υποδέχθηκε το νέο έτος.

Λόγω των βεγγαλικών εκατοντάδες πουλιά εντοπίστηκαν νεκρά στους δρόμους, με μάλιστα κάποιους να κάνουν λόγο για «αρνητικό οιωνό».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία του θανάτου των πτηνών, αλλά η Παγκόσμια Οργάνωση για την Προστασία των Ζώων αναφέρει πως σχετίζεται με τους θορύβους των πυροτεχνημάτων που «έπεσαν» την αλλαγή της χρονιάς.

«Μπορεί να πέθαναν από φόβο. Μπορεί να πετούσαν μαζί και το ένα να έπεσε στο άλλο ή να χτύπησαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων μιλούν για «σφαγή», ενώ η οργάνωση ζήτησε να απαγορευτεί η πώληση πυροτεχνημάτων και κροτίδων, καθώς κάθε χρόνο πολλά ζώα, ακόμα και κατοικία, πεθαίνουν από στρες ή τραυματισμούς.

Hundreds of birds found dead in #Rome due to #NYE fireworks#Italy #NewYearsEve pic.twitter.com/7sWnm0VWiJ

— Ruptly (@Ruptly) January 1, 2021