Ψήφισμα για Γάζα: «Συμβούλιο Ειρήνης» και πολυεθνική δύναμη

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκαλεί το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα. Κεντρικό ρόλο θα αναλάβουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» και η πολυεθνική δύναμη που θα αφοπλίσει την Χαμάς. Ο Νετανιάχου συγχαίρει τις ΗΠΑ, αλλά καθησυχάζει τους Ισραηλινούς. Διχασμένοι και πάλι οι Παλαιστίνιοι. Το σχέδιο είκοσι σημείων του Προέδρου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα υιοθετήθηκε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με 13 ψήφους υπέρ, ενώ Ρωσία και Κίνα επέλεξαν ψήφο αποχής.

Παρότι η σύνθεσή της δεν οριστικοποιήθηκε ακόμα, το ψήφισμα 2803/2025 του Συμβουλίου Ασφαλείας προβλέπει την εγκατάσταση πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης, που θα είναι αρμόδια μεταξύ άλλων να αφοπλίσει τη Χαμάς. Συστήνεται επίσης «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον ίδιο τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ανακοινώσει τα ονόματα άλλων πολιτικών και διεθνών προσωπικοτήτων που θα τον πλαισιώσουν.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», πέρα από την γενική εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου, θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που θα είχε η Παλαιστινιακή διακυβέρνηση της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης των κονδυλίων της Παγκόσμιας Τράπεζας που θα κληθεί να καλύπτει τον προϋπολογισμό προσωρινής διακυβέρνησης εκ μέρους κυβέρνησης παλαιστινίων τεχνοκρατών με αρχική θητεία έως το τέλος του 2027.

Η θητεία του «Συμβουλίου Ειρήνης» θα ανανεώνεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ενώ κάθε έξι μήνες θα καταθέτει σχετική έκθεση πεπραγμένων.

Νετανιάχου: Συγχαίρει τον Τραμπ

Πολιτικός ορίζοντας του σχεδίου ειρήνευσης ορίζεται η αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η θεσμική μεταρρύθμιση στις πολιτειακές δομές της Παλαιστινιακής Αρχής. Μόνο τότε, η κυβέρνηση της Ραμάλας θα είναι σε θέση να συζητήσει το ενδεχόμενο μετεξέλιξής της σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με κυριαρχία στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα, κατόπιν «αμερικανικής διαμεσολάβησης προς αυτόν τον σκοπό μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων», όπως αναφέρεται στο ψήφισμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου με σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ εξήρε τις αμερικανικές προσπάθειες, δήλωσε ικανοποιημένος ότι το ψήφισμα απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τα κράτη της περιοχής.

Πάντως, σε εσωτερικό επίπεδο, αξιωματούχοι και ισραηλινά ΜΜΕ προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση πως η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα καταφέρει να προβεί σε ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, καθιστώντας έτσι ανέφικτη στη σύσταση παλαιστινιακού κράτους.

Διχασμένοι οι Παλαιστίνιοι

Διχασμένο είναι το κλίμα στην παλαιστινιακή πλευρά. Η Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Ραμάλας, Βαρσέν Αγαμπεκιάν, χαρακτηρίζει το ψήφισμα ως «ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη». Αντιθέτως, η Χαμάς, επανέλαβε με ανακοίνωσή της ότι δεν προτίθεται να αφοπλιστεί και χαρακτηρίζει την πολυεθνική δύναμη ως μια πράξη «ξένης επιβολής» εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Τέλος, η αποχή της Ρωσίας και της Κίνας κάθε άλλο παρά άχρωμη μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι ρωσικές ενστάσεις τόνιζαν την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ενώ ο επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κίνας επεσήμανε ότι, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις του Πεκίνου, η αμερικανική διπλωματία δεν ήταν πρόθυμη να αποσαφηνίσει «αόριστες διατυπώσεις του προσχεδίου του ψηφίσματος, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δυσχεράνουν την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου».