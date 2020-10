Προκαλεί η Τουρκία στην Κύπρο: Ανοίγει την παραλία της Αμμοχώστου

Το άνοιγμα θα αφορά μόνο την παραλία μήκους 1,5 χιλιομέτρου και όχι την ίδια την περίκλειστη πόλη – Προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ετοιμάζει η Λευκωσία – Πρώτη αντίδραση Κομισιόν: Δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση στην περιοχή – Ακιντζί: Ντροπή για τη δημοκρατία το σόου Ερντογάν – Τατάρ

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ, ανακοίνωσαν πριν λίγο στην Άγκυρα το άνοιγμα της παραλίας της Αμμοχώστου. Το άνοιγμα θα αφορά μόνο την παραλία μήκους 1,5 χιλιομέτρου και όχι την ίδια την περίκλειστη πόλη.

Η τελετή η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες στήριξης του Ερσίν Τατάρ ενόψει των λεγόμενων «προεδρικών εκλογών» της Κυριακής θα γίνει την Πέμπτη.

Turkish Cypriot Prime Minister Ersin Tatar says the beaches of Maras (Varosha) will reopen to the public on Thursday. This once thriving resort city has been a ghost town since 1974. Looking forward to it being restored to its former glory. pic.twitter.com/YaVoNHfhng

— Yusuf Erim (@YusufErim34) October 6, 2020