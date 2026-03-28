Προειδοποίηση για ραδιολογικό κίνδυνο μετά από πλήγμα κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν για νέο πλήγμα στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο αντιδραστήρας που βρίσκεται σε λειτουργία δεν υπέστη ζημιές, δεν σημειώθηκε διαρροή ραδιενέργειας και η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ ο γενικός διευθυντής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση».

Τρίτο περιστατικό σε δέκα ημέρες στην περιοχή του Μπουσέρ

Η υπηρεσία πυρηνικής εποπτείας του ΟΗΕ γνωστοποίησε ότι το Ιράν την ενημέρωσε για νέο πλήγμα στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, στη νότια χώρα. Πρόκειται, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, για το τρίτο τέτοιο περιστατικό μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία γύρω από την ασφάλεια κρίσιμων πυρηνικών εγκαταστάσεων εν μέσω της πολεμικής έντασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η IAEA από την Τεχεράνη, δεν προκλήθηκαν ζημιές στον αντιδραστήρα που βρίσκεται σε λειτουργία, δεν καταγράφηκε διαρροή ραδιενέργειας και το εργοστάσιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Προειδοποίηση Γκρόσι για τον κίνδυνο ραδιολογικού επεισοδίου

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλήγμα που θα προκαλούσε ζημιά σε αντιδραστήρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ραδιολογικό επεισόδιο.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η IAEA μετέφερε την προειδοποίηση του Γκρόσι, ο οποίος κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από επίθεση σε ενεργή πυρηνική εγκατάσταση.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας για τις επιχειρήσεις κοντά σε πυρηνικές υποδομές, καθώς ένα χτύπημα με άμεσο αντίκτυπο σε αντιδραστήρα θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.