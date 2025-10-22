CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΔΙΕΘΝΗ

Πράγα: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια από το 2026

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από τον Ιανουάριο του 2026, η Πράγα θα απαγορεύσει πλήρως την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών, μετά τις αυξανόμενες καταγγελίες για χάος στα πεζοδρόμια και τα πάρκα της πόλης.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα νέους κανονισμούς για τα μέσα κοινόχρηστης μετακίνησης στην τσέχικη πρωτεύουσα, όπου ζουν περίπου 1,4 εκατομμύρια κάτοικοι και την οποία επισκέφθηκαν περισσότεροι από 8 εκατομμύρια τουρίστες το 2024.

ΧΡΥΣΟΣ

Αν και οι νέοι κανόνες καθορίζουν πού μπορούν να σταθμεύουν τα κοινόχρηστα ποδήλατα – ηλεκτρικά ή μη – δεν προβλέπουν κάτι αντίστοιχο για τα ηλεκτρικά πατίνια, γεγονός που οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό τους από το οδικό δίκτυο.

«Το τέλος των ηλεκτρικών πατινιών εγκρίθηκε!» έγραψε στο Χ ο αντιδήμαρχος και επικεφαλής των Μεταφορών, Ζντένεκ Χρζιμπ, στέλεχος του Κόμματος των Πειρατών. «Εισάγουμε σαφείς κανόνες που θα απελευθερώσουν τους δημόσιους χώρους από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πατινιών, τα οποία στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιούνταν περισσότερο ως τουριστική ατραξιόν παρά ως πραγματικό μέσο μετακίνησης — προκαλώντας χάος στους πεζόδρομους».

NOVA

Η Πράγα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν περιορίσει ή απαγορεύσει τα e-scooters τα τελευταία χρόνια. Το Παρίσι και η Μαδρίτη έχουν επιβάλει πλήρη απαγόρευση, ενώ στην Ιταλία απαιτείται υποχρεωτικά κράνος και ασφάλιση. Στη Φινλανδία, η χρήση απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της πόλης, η απόφαση στηρίχθηκε σε συνεχή παράπονα κατοίκων για πατίνια που κινούνται επικίνδυνα σε πεζοδρόμια και πάρκα ή που εγκαταλείπονται άναρχα, εμποδίζοντας τη διέλευση πεζών και αυτοκινήτων. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων σε σχέση με τα ποδήλατα.

Ο δήμος επιδιώκει πλέον να ενισχύσει τη χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα οποία θεωρεί ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη επιλογή για τις μετακινήσεις στο ιστορικό κέντρο.

Η εταιρεία Lime, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους e-scooters στην Πράγα, εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση. «Σε πόλεις όπου υπάρχει εποικοδομητικός διάλογος με τις αρχές, τα πατίνια λειτουργούν αποτελεσματικά και εξυπηρετούν τους πολίτες», δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας για την Τσεχία, Βάτσλαβ Πέτρ, στο πρακτορείο ειδήσεων CTK.

Η Lime δεν απάντησε άμεσα σε περαιτέρω ερωτήματα του Guardian.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ηνωμένο Βασίλειο …θανάσιμης αστεγίας!

21/10/2025
spitia

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Φοιτητές σε σκηνές, τετραμελείς οικογένειες στα 35 τετραγωνικά

21/10/2025

Κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα

20/10/2025
nazi

«Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες

20/10/2025
war israel gaza

Αγωνία για την εκεχειρία στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς και τα Ισραηλινά αντίποινα

20/10/2025

ΕΕ: Ανεβαίνουν οι ταχύτητες για την ευρωπαϊκή άμυνα

18/10/2025

Στον «πάγο» οι Tomahawk μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι

18/10/2025
trafficking

18 Οκτωβρίου: Ευρωπαϊκή ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων

18/10/2025
kids smartphone laptop

Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

17/10/2025
airbnb

Η ΕΕ ετοιμάζει νέους κανόνες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις για Airbnb, Booking

16/10/2025
Back to top button