Πόλεμος στο Ισραήλ: 150 πυραύλους εκτόξευσε η Χαμάς στο Τελ Αβίβ

Ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση παρατηρείται τα τελευταία λεπτά στην Λωρίδα της Γάζας. Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς προχώρησε σε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων, εξαπολύοντας 150 ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, με αιτιολογικό την επίθεση του Ισραήλ στον Πύργο της Παλαιστίνης στη Γάζα.

Ανακοίνωση εξέδωσε, μάλιστα, η Χαμάς στο Telegram, όπου επιβεβαιώνεται η συνέχιση των σφοδρών επιθέσεων με την τελευταία επιθετική κίνηση των Παλαιστινίων.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν νωρίτερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh

‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt

— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023