Πάνω από 21.000 παιδιά στη Γάζα ζουν με αναπηρία λόγω του πολέμου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2025
Τουλάχιστον 21.000 παιδιά στη Γάζα, δηλαδή πάνω από τα μισά παιδιά που έχουν τραυματιστεί συνολικά, ζουν με μια αναπηρία που τους προκάλεσε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε η Επιτροπή για τα δικαιώματα των αναπήρων (CDPH), μία υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Συνολικά περίπου 40.500 παιδιά υπέφεραν από «τραύματα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο» που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, διευκρίνισε η επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς και συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με την Επιτροπή, πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα για να προστατεύσει τα ανάπηρα παιδιά από τις επιθέσεις και να εφαρμόσει πρωτόκολλα εκκένωσης που λαμβάνουν υπόψη τα ανάπηρα άτομα.

Καθώς, εκτιμά η CDPH, οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης στη Γάζα «συχνά δεν φθάνουν» στους ανθρώπους που έχουν ακουστικές ή οπτικές αναπηρίες, κάτι που «καθιστά αδύνατη την εκκένωση».

Οι ειδικοί μιλούν επίσης για «ανάπηρα άτομα που αναγκάζονται να διαφύγουν σε επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες, όπως το να σέρνονται στην άμμο ή στη λάσπη χωρίς βοήθεια κινητικότητας».

Η Επιτροπή αναφέρει ότι τουλάχιστον το 83% των ανάπηρων ατόμων έχουν χάσει τον βοηθητικό εξοπλισμό τους, και ότι η πλειονότητα δεν είναι σε θέση να βρει εναλλακτικές όπως κάρα που σέρνουν γαϊδούρια.

Φυσικά εμπόδια, όπως τα ερείπια κτηρίων ή υποδομών, και η απώλεια βοηθημάτων κινητικότητας, εμποδίζουν επίσης τα άτομα αυτά να φθάσουν σε νέα σημεία διανομής βοήθειας.

Οι ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το ότι βοηθήματα όπως αναπηρικά αμαξίδια, περιπατητήρες, μπαστούνια, νάρθηκες και άλλα προσθετικά μέλη τα οποία οι ισραηλινές αρχές θεωρούν που συνιστούν «αντικείμενα διπλής χρήσης», δεν περιλαμβάνονται στις αποστολές βοήθειας.

Η Επιτροπή ανέφερε εξάλλου πως οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας είχαν δυσανάλογο αντίκτυπο στα ανάπηρα άτομα πολλά από τα οποία “μένουν χωρίς τρόφιμα, πόσιμο νερό ή εγκαταστάσεις υγιεινής, και εξαρτώνται από άλλους για την επιβίωσή τους”.

Η Επιτροπή έκανε έκκληση για παράδοση «μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στα ανάπηρα άτομα» που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, επιμένοντας στο ότι όλες οι πλευρές πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας των αναπήρων ώστε να αποφευχθούν “νέες βιαότητες, προκαταλήψεις, θάνατοι και στέρηση δικαιωμάτων”.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τουλάχιστον 157.114 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, από τους οποίους τουλάχιστον το 25% κινδυνεύουν να υποστούν κάποιου είδους αναπηρία για όλη τους τη ζωή, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 21 Αυγούστου φέτος.

Πηγή
Με πληροφορίες από AFP
