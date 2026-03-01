Παγκόσμιος συναγερμός: Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

CAFE MELI
1 Μαρτίου 2026
Αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ASPIDES δήλωσε ότι τα πλοία λαμβάνουν σήματα VHF (ναυτικές συχνότητες) από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν που λένε ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ».

Τα Στενά είναι η πιο σημαντική οδός εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να αποκλείσει το στενό θαλάσσιο πέρασμα σε αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, όλα τα πανεπιστήμια στο Ιράν θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεώτερας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το υπουργείο Επιστημών ανακοίνωσε ότι κλείνουν όλα τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα μέχρι νεώτερας», γράφει το IRNA. Το υπουργείο Επιστημών επιβλέπει στο Ιράν τα πανεπιστήμια.

Σε επιφυλακή η ελληνική ναυτιλία

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τη νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος και κατόπιν διασταυρωμένων πληροφοριών οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Επίσης, καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λέμβων (skiffs) στην περιοχή, οι οποίες επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ απηύθυνε σύσταση προς τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

