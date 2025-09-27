Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Στο επίκεντρο ο Βιώσιμος Μετασχηματισμός

Με λαμπρότητα, όπως κάθε χρόνο, εδώ και κάποιες δεκαετίες και ηχηρά μηνύματα προγραμματίζεται ο εορτασμός της εφετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, που, με επίκεντρο τον Βιώσιμο Μετασχηματισμό, επιχειρεί να κάνει σαφές ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί εκεί όπου οι τοπικοί πληθυσμοί υποφέρουν από τις ροές των τουριστών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου από το 1980, όπως καθορίστηκε στην τρίτη σύνοδο (Τορρεμολίνος, Ισπανία, Σεπτέμβριος 1979), της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε ώστε να συμπίπτει με ένα σημαντικό ορόσημο για τον παγκόσμιο τουρισμό: την επέτειο της υιοθέτησης του Καταστατικού του Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Σεπτεμβρίου 1970.

Η χρονική στιγμή, δε, θεωρήθηκε ιδιαίτερα κατάλληλη, καθώς συμπίπτει με το τέλος της υψηλής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο και την αρχή της περιόδου στο νότιο ημισφαίριο.

Από το 1980, ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού προκειμένου να αναδείξει την κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική σημασία του τουρισμού.

Αυτή η παγκόσμια εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), έχει ως στόχο την προώθηση της πολιτιστικής ολοκλήρωσης, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με σημαντικά ζητήματα στον τομέα των ταξιδιών. Αποτελεί επίσης μια πλατφόρμα για τις χώρες να παρουσιάσουν τον πολιτισμό τους και να εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού. Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 μας υπενθυμίζει ότι τα συνειδητά και υπεύθυνα ταξίδια μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο.

To μήνυμα του António Guterres

Σε μήνυμά του για την ημέρα, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμούν Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), António Manuel de Oliveira Guterres, υπογραμμίζει ότι “Ο τουρισμός ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και των τόπων. Χτίζει γέφυρες μεταξύ των πολιτισμών, διατηρεί τις παραδόσεις και αποκαθιστά την πολιτιστική κληρονομιά. Μας υπενθυμίζει την ανθρώπινη μας κοινότητα και τον πλούτο της πολυμορφίας. Ωστόσο, ο τουρισμός μπορεί επίσης να βλάψει τους ίδιους τους τόπους και τις κοινότητες που τιμά. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει την κλιματική κατάρρευση και τις αυξανόμενες ανισότητες, χρειαζόμαστε τολμηρές, επείγουσες και βιώσιμες δράσεις που θα θέτουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη σε πρώτη προτεραιότητα”.

Το φετινό θέμα “Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός”, προσθέτει ο Guterre, μας καλεί να αναλάβουμε δράση. Και προτείνει:

Επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δράση για το κλίμα με τη μείωση των εκπομπών σε ολόκληρο τον τουριστικό τομέα, διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και προστατεύοντας τα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

“Σήμερα, και κάθε μέρα, ας αξιοποιήσουμε τη δύναμη του τουρισμού ως κινητήρια δύναμη για μετασχηματισμό, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και κοινή πρόοδο για όλους”, καταλήγει στο μήνυμα του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ.

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: “Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός”

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) ανακοίνωσε ότι το κύριο θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2025 είναι “Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός”, με στόχο να αναδείξει το μετασχηματιστικό δυναμικό του τουρισμού και την ικανότητά του να λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για θετικές αλλαγές. Ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να είναι προσεκτικοί στις ταξιδιωτικές τους συνήθειες, επιλέγοντας φιλικά προς το περιβάλλον καταλύματα, μειώνοντας τα απόβλητα και σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα. Μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την κοινωνική πρόοδο και να συμβάλει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.