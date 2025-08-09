Παγκόσμια Ημέρα Γάτας – Εντυπωσιακά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε

Ας πάρουμε λίγο χρόνο να αναλογιστούμε πόσα μας προσφέρουν οι γάτες, πόσα τους χρωστάμε και πόσα κάνουμε γι’ αυτές. Οι χνουδωτές αιλουροειδείς φίλες μας μάς χαρίζουν άφθονες στιγμές γουργουρίσματος, τρυφερών κουτουλιών και εκφραστικών νιαουρισμάτων.

Είτε κοιμάστε μαζί με τη γάτα σας το βράδυ, είτε σας κρατάει συντροφιά την ώρα που δουλεύετε από το σπίτι, είτε σας περιμένει να γυρίσετε το απόγευμα στην πόρτα, σίγουρα έχετε τη δική σας ρουτίνα αγάπης και τις καθημερινές στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη σας γιατί είναι αυτές που σας μαθαίνουν να συνυπάρχετε, να σέβεστε και να αγαπάτε.

Αυτά τα σπουδαία ζώα δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν με την εξυπνάδα τους, τις ικανότητές τους, τις μυστηριώδεις προσωπικότητες και τους ιδιαίτερους τρόπους επικοινωνίας τους. Ευκαιρία να δούμε, λοιπόν, μερικές αλήθειες σχετικά με τις γάτες που δεν είναι και τόσο γνωστές.

Βιολογία της γάτας- 10 απίστευτα πράγματα

1. Οι γάτες βλέπουν εξαιρετικά σε απόσταση, αλλά βλέπουν θολά τα κοντινά αντικείμενα. Γι’ αυτό το λόγο, όταν παίζετε με τη γάτα σας, είναι καλύτερα να κρατάτε τα παιχνίδια σχετικά μακριά της έτσι ώστε να μπορεί να τα δει.

2. Περίπου στους 4 μήνες της ηλικίας του ένα γατάκι φτάνει σε αναπαραγωγική ωριμότητα και μπορεί να μείνει έγκυος. Γι’ αυτό το λόγο η στείρωση σε μικρή ηλικία είναι εξαιρετικά σημαντική.

3. Οι γευστικοί υποδοχείς των γατών δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις γλυκιές γεύσεις. Όταν η γάτα σας κλέψει λίγο κέικ, πιθανότατα αναζητά τα λιπαρά και όχι τη ζάχαρη. Παρόλα αυτά, οι γάτες μπορούν να γευτούν τον αέρα.

4. Οι γάτες περπατούν όπως οι καμήλες και οι καμηλοπαρδάλεις, προτάσσοντας τα δύο δεξιά πόδια ταυτόχρονα, και μετά ακολουθώντας με τα δύο αριστερά πόδια, με αποτέλεσμα να προχωρούν κάθε βήμα με το μισό τους σώμα.

5. Η μύτη της γάτας έχει μοναδικό αποτύπωμα, όπως τα ανθρώπινα δαχτυλικά αποτυπώματα.

6. Το γονιδίωμα μιας οικόσιτης γάτας είναι κατά 95,6% ίδιο με της τίγρης, και μια γάτα φέρει πολλές από τις συμπεριφορές του άγριου ζώου της ζούγκλας, όπως το να μαρκάρει την περιοχή της με τα νύχια ή τα ούρα της, και να παίζει με το θήραμά της.

7. Οι γάτες έχουν 230 οστά, ενώ οι άνθρωποι έχουν μόνο 206.

8. Οι γάτες έχουν τον διπλάσιο αριθμό νευρώνων στον εγκεφαλικό φλοιό τους από τους σκύλους.

9. Χρησιμοποιούν τις ουρές τους για να ισορροπήσουν όταν πηδούν ή περπατούν κατά μήκος κάποιας στενής επιφάνειας.

10. Γατάκια από την ίδια γέννα μπορεί να έχουν διαφορετικό πατέρα. Αυτό συμβαίνει επειδή η θηλυκή γάτα παράγει παραπάνω από ένα ωάρια σε διάστημα μερικών ημερών όταν βρίσκεται σε οίστρο.

Ικανότητες της γάτας- Πολλές και ενδιαφέρουσες

– Μια γάτα μπορεί να πηδήξει έως 6 φορές το ύψος της. Αυτό πραγματικά είναι κάτι εντυπωσιακό.

– Οι γάτες χρησιμοποιούν τα μουστάκια τους και τις τρίχες-αισθητήρες στα πλάγια των ποδιών και του κεφαλιού τους για να νιώσουν το χώρο γύρω τους στο σκοτάδι.

– Οι γάτες έχουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη, όπως οι άνθρωποι. Μπορούν, ακόμα, να θυμούνται ανθρώπους.

– Η καμπύλη των γατίσιων νυχιών πάει προς τα κάτω, με αποτέλεσμα οι γάτες να μην μπορούν να κατέβουν ένα δέντρο με το κεφάλι προς τα κάτω. Αντίθετα, πρέπει να κατέβουν τον κορμό με την πλάτη να κοιτάει το έδαφος.

– Οι τραχιές γατίσιες γλώσσες μπορούν να καθαρίσουν ένα κόκκαλο από κάθε υπόλειμμα κρέατος.

– Ο τρόπος με τον οποίο μια γάτα επεξεργάζεται και συσσωρεύει τη γνώση είναι παρόμοιος με αυτόν ενός παιδιού 2-3 ετών.

– Οι γάτες μπορούν να πιουν θαλασσινό νερό ενώ οι άνθρωποι όχι.

Συνήθειες της γάτας- Λατρεμένες και αστείες

– Οι γάτα σας μπορεί να “πλάθει κουλουράκια” πάνω σας πριν τον ύπνο ως συνήθεια από όταν θήλαζε τη μαμά της. Μπορεί ακόμα να μεταφέρει τη μυρωδιά της σε εσάς μέσω των πελμάτων της, ως ένδειξη ότι είστε ένα από τα αγαπημένα της άτομα.

– Οι γάτες έχουν αναπτύξει το νιαούρισμα αποκλειστικά ως τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Μπορούν επίσης να ακολουθήσουν το πού δείχνει το δάχτυλό μας και να καταλάβουν τι κοιτάμε. Ακόμα, χρησιμοποιούν το γουργουρητό, το ανοιγόκλεισμα των ματιών και άλλες συμπεριφορές για να μας δείξουν ότι νιώθουν άνετα μαζί μας.

– Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη νοημοσύνη της γάτας δεν πηγαίνουν στο ίδιο βάθος με τις αντίστοιχες μελέτες για τους σκύλους είναι το γεγονός ότι οι γάτες είναι πολύ δύσκολες ως υποκείμενα μελέτης. Πολλές γάτες, μάλιστα, αποφασίζουν απλά να φύγουν από το χώρο του πειράματος όποτε το θελήσουν.

– Οι γάτες περνούν το 70% της ζωής τους να κοιμούνται, και το 1/3 της ξύπνιας ζωής τους να πλένονται.

– Το γουργουρητό της γάτας ίσως είναι μια συνήθεια που την ανακουφίζει, καθώς ο ήχος που εκπέμπει βρίσκεται στην ίδια συχνότητα κατά την οποία αναπτύσσονται τα οστά και οι ιστοί του σώματος.

Οι γάτες σε αριθμούς

– Υπάρχουν πάνω από 20 οικόσιτες φυλές με μαύρο τρίχωμα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της γάτας της Βομβάης, της Νορβηγικής γάτας του δάσους, της Βρετανικής και της Αμερικάνικης κοντότριχης.

– Δυστυχώς, ακόμη και στην εποχή μας, εξακολουθεί να υπάρχει προκατάληψη απέναντι στις μαύρες γάτες, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται λιγότερο συχνά και να υπόκεινται σε περισσότερες ευθανασίες από τις άλλες γάτες.

– Σύμφωνα με μια μελέτη ο μέσος όρος ζωής μιας γάτας αυξήθηκε κατά ένα χρόνο μεταξύ των ετών 2002 και 2012. Επίσης η στείρωση μπορεί να επεκτείνει τη ζωή της γάτας. Πιο συγκεκριμένα, οι στειρωμένοι αρσενικοί ζουν κατά μέσο όρο 62% περισσότερο από τους μη στειρωμένους, ενώ οι στειρωμένες θηλυκές ζουν κατά μέσο όρο 39% περισσότερο από τις μη στειρωμένες.

Πώς να διαλέξετε το κατάλληλο όνομα για τη γάτα σας- Τι να αποφύγετε

Τα ονόματα που δίνουμε στα ζώα μας βοηθούν να συνδεθούμε μαζί τους. Λέγοντας και μόνο το όνομα της γάτας σας χαμογελάτε. Έτσι δεν είναι;

Ιστορία

– Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη οικόσιτη γάτα βρέθηκε σε έναν τάφο στην Κύπρο το 2004 από Γάλλους αρχαιολόγους, και χρονολογείται στα 9500 χρόνια πριν – 4000 χρόνια πριν τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις της Αρχαίας Αιγύπτου.

– Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι λάτρευαν τις μαύρες γάτες λόγω της ομοιότητάς τους με τη θεά Μπαστέτ. Όταν μια γάτα πέθαινε, τα μέλη της οικογένειάς της στην Αρχαία Αίγυπτο ξύριζαν τα φρύδια τους ως ένδειξη πένθους.

– Λέγεται ότι ο Ισαάκ Νεύτων εφηύρε το πορτάκι της γάτας επειδή οι γάτες του στο Πανεπιστήμιο του Cambridge διέκοπταν συνέχεια τη δουλειά του γρατζουνώντας την πόρτα.

– Οι γάτες εισήχθησαν στην Αμερική γύρω στο 1750 ως μέθοδος εξολόθρευσης των ποντικιών.

– Το παλαιότερο βίντεο με γάτες χρονολογείται στο 1894 και ονομάζεται “Γάτες που παίζουν μποξ”.

– Το 1995 μια πράσινη γάτα γεννήθηκε στη Δανία. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτός ο περίεργος χρωματισμός του τριχώματος προέκυψε από τα υψηλά επίπεδα χαλκού στους σωλήνες ύδρευσης.

Σήμερα, όπως και κάθε μέρα, αγκαλιάστε τη γάτα σας, δώστε της νόστιμες λιχουδιές, και ευχαριστήστε τη για όσα σας προσφέρει κάθε μέρα… ακόμα και αν δεν βοηθά στο ενοίκιο και στις δουλειές του σπιτιού.