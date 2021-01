Ορκίστηκε ο Μπάιντεν 46ος πρόεδρος – Οι ΗΠΑ αλλάζουν σελίδα

Ιστορική ομιλία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ- Ενωτικός και άμεσος μίλησε για την πανδημία, τις φυλετικές διακρίσεις, τον εσωτερικό διχασμό, τις «πληγές του έθνους που πρέπει να επουλωθούν» – Ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, Καμάλα Χάρις

Τα καθήκοντα του Προέδρου των ΗΠΑ ανέλαβε ο 74χρονος Τζο Μπάιντεν που ορκίσθηκε στις 18.48 ώρα Ελλάδας στο Καπιτώλιο, απόντος του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία όμως, του απερχόμενου αντιπροέδρου Μάικ Πενς και τριών πρώην προέδρων. Αμέσως μετά, ο Μπάιντεν απευθύνθηκε για πρώτη φορά ως Πρόεδρος στους συμπατριώτες του απευθύνοντας μια ομιλία που θα μείνει στην Ιστορία ως ενωτική. Με αμεσότητα, χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στο παρελθόν, αλλά με συνεχείς αναφορές στην Αμερική του μέλλοντος και τη Δημοκρατία, ο Μπάιντεν δεν δίστασε να αναφερθεί στις «πληγές της Αμερικανικής Δημοκρατίας» , φτάνοντας μάλιστα να παραδεχθεί ότι υπάρχει εσωτερικός πόλεμος, που πρέπει «να σταματήσουμε». «Η Αμερική δοκιμάσθηκε», είπε και κάλεσε όλους τους Αμερικανούς να συστρατευθούν για να νικήσει η Δημοκρατία.

Στις 18.48 ώρα Ελλάδας ο Τζο Μπάιντεν έγινε επίσημα ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. «Η θέληση του Λαού εισακούσθηκε. Η Δημοκρατία είναι πολύτιμη και εύθραυστη. Είναι εδώ όμως, και έχει επικρατήσει. Πριν από μερικές μέρες είδαμε τα θεμέλια του Καπιτωλίου να ταρακουνιούνται. Γνωρίζω την ισχύ του Συντάγματός μας και του Έθνους μας. Μόλις έλαβε τον ιερό όρκο, που πρώτος έλαβε ο Τζορτζ ουάσινγκτον. Η αμερικανική ιστορία δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο, αλλά από τον λαό. Μπορούμε να πάμε ακόμη πιο μακριά», είπε μεταξύ άλλων στην πρώτη του ομιλία ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν. Συνέχισε κάνοντας αναφορά στην πανδημία και σημείωσε ότι πολλές πληγές πρέπει να επουλωθούν. Το όνειρο της Δικαιοσύνης για όλους θα είναι εδώ. Φωνή επιβίωσης ακούγεται από τον πλανήτη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε φυλετικές διακρίσεις και εσωτερική τρομοκρατία. Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Υπάρχει μία αλήθεια και πολλά ψέμματα. Ακούστηκαν πολλά επί πολλές εβδομάδες. Να υπερασπισθούμε την αλήθεια. Κατανοώ ότι υπάρχει ανησυχία για τις θέσεις εργασίας, για το μέλλον. Σας κατανοώ, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε σε φατρίες, πρέπει να σταματήσουμε τον εσωτερικό πόλεμο που μας χωρίζει σε μπλε και κόκκινους».

Pres. Joe Biden: "We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends: democracy has prevailed!" https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/AhHrSRgqKm

