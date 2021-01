Ολλανδία | Σε πεδία μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομικών – Τα χειρότερα επειδόδια των τελευταίων 40 ετών

Στο χάος βυθίζει ο κορωνοϊός την Ολλανδία καθώς έκρυθμη παραμένει η κατάσταση για τρίτη συνεχή ημέρα στους δρόμους της χώρας με τους διαδηλωτές να αντιτίθενται στην απαγόρευση της κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση για να φρενάρει την εξάπλωση της νόσου Covid- 19.

Τα βίαια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών είναι τα χειρότερα των τελευταίων 40 ετών.

Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί καθώς και χθες νεαροί διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα και καταστήματα με τους αστυνομικούς να ρίχνουν δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσουν τους ταραξίες.

Riots have broken out in the Netherlands after the first night-time curfew since the Second World War was imposed in a bid to tackle #COVID19.

