Όλα όσα έγιναν στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν (video)

Η συνέπεια στα ραντεβού δεν είναι το φόρτε του Ρώσου προέδρου. Έτσι, και στη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι, όπου το αεροσκάφος που τον μετέφερε καθυστέρησε μία ολόκληρη ώρα να προσγειωθεί, με αποτέλεσμα ο Βλαντίμιρ Πούτιν να στήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, ο Αμερικανός πρόεδρος περίμενε στο ξενοδοχείο με τη Μελάνια και ξεκίνησε καθυστερημένα, οπότε ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε πρώτος στο Προεδρικό Μέγαρο του Ελσίνκι για τη Σύνοδο Κορυφής. Mε αυτόν τον τρόπο, λένε οι κακές γλώσσες, πήρε το αίμα του πίσω για το… στήσιμο.

Πάντως, ο Τραμπ δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά, καθώς, στο παρελθόν ο Πούτιν έχει στήσει κι άλλους ηγέτες, όπως την Άνγκελα Μέρκελ, τον Πάπα Φραγκίσκο και τη βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία έστησε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ για ένα ολόκληρο τέταρτο, στη συνάντησή τους το Σάββατο.

Η συνάντηση των δύο ανδρών ολοκληρώθηκε γύρω στις 16.30, σχεδόν δύο ώρες μετά την επίσημη έναρξή της. Αναμένεται να ακολουθήσει γεύμα εργασίας αλλά και κοινή συνέντευξη Τύπου καθώς και συνέντευξη του κάθε ηγέτη με το Fox News.

Κατά την έναρξη της συνάντησης κορυφής, προηγήθηκε μια ψυχρή χειραψία και σφιγμένα χαμόγελα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είπε «χαίρομαι πολύ που σας συναντώ, έχει έρθει ο καιρός να μιλήσουμε εις βάθος για τις σχέσεις μας». Ο Τραμπ από την πλευρά του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει κατάληξη σε μια «έκτακτη σχέση» ενώ στο τέλος της συνάντησης σημείωσε: «Πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή. Μια πολύ καλή αρχή για όλο τον κόσμο».

«Έλεγα, και είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει στη διάρκεια των χρόνων πως το να τα πάμε καλά με τη Ρωσία είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό πράγμα», είπε ο Τραμπ καθισμένος δίπλα στον Πούτιν.

Πάντως, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίδα του είναι να δημιουργήσει μια προσωπική σχέση με τον Πούτιν. Λίγο πριν από την πρώτη χειραψία, έδωσε τον τόνο με ένα tweet όπου απέδιδε τις κακές σχέσεις Ουάσινγκτον-Μόσχας σε… «βλακεία ετών εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών» και στο «κυνήγι μαγισσών» που έχει εξαπολύσει, όπως υποστηρίζει, το FBI που ερευνά ενδεχόμενη παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018