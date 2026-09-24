ΟΗΕ: Γενική Συνέλευση με ηχηρές απουσίες

Ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτη μία τόσο σημαντική ευκαιρία για παγκόσμια προβολή. Δεκάδες ηγέτες συγκεντρώνονται για μία ακόμη χρονιά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, για να συμμετάσχουν στην 81η τακτική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του διεθνούς οργανισμού (UNGA81). Αξιοσημείωτη είναι όμως η απουσία εκείνων που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να δώσουν το παρών στη φετινή σύνοδo.

«Καγκελάριος Εξωτερικών Υποθέσεων»

«Καγκελάριο Εξωτερικών» αποκαλούν κάποιοι τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, που μέχρι πρότινος φαινόταν να ασχολείται προσωπικά με τα κορυφαία ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και θα ήθελε να δηλώσει παρών στη φετινή Γενική Συνέλευση. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις εντός συνόρων και κυρίως οι εκλογικές αναμετρήσεις σε τρία ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας του άλλαξαν τα σχέδια. Στα κρατίδια της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Βερολίνου το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) απώλεσε την πρωτοκαθεδρία, ενώ στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν κατάφερε καν να εισέλθει στην τοπική Βουλή, κάτι πρωτοφανές στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανιας.

Ο Φρίντριχ Μερτς καλείται να διαχειριστεί την κρίση. Προφανώς δεν θέλει να προσφέρει αφορμές στους επικριτές του για να σχεδιάζουν εσωκομματικές εξεγέρσεις εν τη απουσία του. Έτσι, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα μιλήσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, εκπροσωπώντας τον καγκελάριο.

«Εσωτερική ατζέντα» και για τη Μελόνι

Για την πρωθυπουργό της Ιταλίας δεν μπορεί να πει κανείς ότι «τρίζει η καρέκλα» της. Παρά ταύτα, θεώρησε αναγκαίο να προτάξει ζητήματα εσωτερικής επικαιρότητας γι αυτή την εβδομάδα. Επιστρέφοντας από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στις αρχές Ιουλίου, η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι τον τελευταίο καιρό συμμετείχε σε πολλές και διαδοχικές διεθνείς συναντήσεις και αισθάνεται πλέον την υποχρέωση να ασχοληθεί με μία σειρά άλλων θεμάτων, εντός συνόρων. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, και την απουσία του Γερμανού καγκελάριου Μερτς. Έτσι, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα την εκπροσωπήσει ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ραμαφόζα, Αλ Σίσι, Μπόλα Τινούμπου

Σε μία σημαντική διεθνή συνάντηση, τη σύνοδο κορυφής των χωρών BRICS, συμμετείχε πρόσφατα και ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα. Η απουσία του στη Νέα Υόρκη οφείλεται σε λόγους υγείας, καθώς, όπως λέει ο ίδιος, οι γιατροί του συνιστούν να ξεκουραστεί. Το γραφείο του δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Σε κάθε περίπτωση, τη Νότια Αφρική θα εκπροσωπήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο υπουργός Εξωτερικών Ρόναλντ Ραμόλα.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι είναι επίσης απών, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ο λόγος. Από το 2014, που ανήλθε στην εξουσία, μέχρι την επέλαση της πανδημίας το 2020, όταν είχε αποστείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Αλ Σίσι ήταν από τους τακτικούς επισκέπτες της Γενικής Συνέλευσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν εμφανίζεται στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, είναι ένας ακόμη Αφρικανός ηγέτης με επιρροή, που δεν συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Εκπρόσωπός του δηλώνει στα μέσα ενημέρωσης της Νιγηρίας ότι θα τον εκπροσωπήσει «πλήρως και με απόλυτη αποτελεσματικότητα» ο αντιπρόεδρος της χώρας Κασίμ Σετίμα. Ο ίδιος ο Τινούμπου κάνει διακοπές, αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και στη συνέχεια στη Γαλλία.

Οι αναδυόμενες δυνάμεις

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεν έδινε συχνά το παρών στη Νέα Υόρκη. Για τελευταία φορά είχε ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης το 2021. Έκτοτε, η «μεγαλύτερη Δημοκρατία του κόσμου» εκπροσωπείται διαρκώς από τον υπουργό Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ. Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι για κάποιο διάστημα ο Μόντι είχε εμφανιστεί στον φετινό κατάλογο των ομιλητών. Παράμενει άγνωστο, γιατί άλλαξαν τα σχέδιά του.

Πολλές ερμηνείες έχει προκαλέσει η απουσία του Κινέζου προέδρου Σι Τζιπίνγκ. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι την ίδια περίοδο που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Σι θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, δηλαδή μόλις 300 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του διεθνούς οργανισμού, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει ακόμη και εορταστικό δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Το Πεκίνο δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση επί του θέματος. Ωστόσο, το συμπέρασμα που εύλογα προκύπτει είναι ότι ο Σι προκρίνει τη «διπλωματία των υπερδυνάμεων» έναντι της πολυμερούς διπλωματίας των Ηνωμένων Εθνών. Πολλά είναι τα επίμαχα ζητήματα που καλούνται να επιλύσουν οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζι Τζιπίνγκ, με κορυφαία τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, την αμοιβαία διαφάνεια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την πολιτική ασφάλειας με επίκεντρο την κατάσταση στην Ταϊβάν.

Ο «έμπειρος» Μαχμούτ Αμπάς

Όπως και ο Σι Τζιπίνγκ, έτσι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζεται σπάνια στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Κατά συνέπεια, μάλλον δεν προκαλεί έκπληξη η απουσία του και η εκπροσώπησή του από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, την οποία μάλιστα ο Πούτιν επισφράγισε με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε φέτος. Άγνωστο γιατί.

Πιο «έμπειρος» στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους προαναφερθέντες είναι ο Μαχμούτ Αμπάς. Από το 2005, όταν ανήλθε στην προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής, έδινε συνεχώς το παρών στη Νέα Υόρκη. Με τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τα πράγματα αλλάζουν, καθώς οι αμερικανικές αρχές αρνούνται να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου στον Αμπάς.

Θεωρητικά, με βάση τη συμφωνία του 1947 για τη λειτουργία της έδρας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να επιτρέψουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στην κεντρική έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που θα παραστεί και θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παρότι οι ΗΠΑ μέχρι πρότινος βομβάρδιζαν η χώρα του.