«Οι τρομοκράτες είναι στην κρεβατοκάμαρά μου» – Φρικιαστικές ιστορίες ομήρων που απήγαγε η Χαμάς

Μικρά παιδιά, ολόκληρες οικογένειες, παππούδες και γιαγιάδες είναι ανάμεσα στους περισσότερους από 100 ομήρους που κρατήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες από τη Χαμάς.

Οικογένειες από το Ισραήλ περιέγραψαν τη φρίκη και τον τρόμο που ζουν από την ώρα που ανακάλυψαν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα έχουν απαχθεί. Μέσα από ανατριχιαστικά βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι συγγενείς είδαν τους ανθρώπους να αρπάζονται από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

RT @AvivaKlompas: These are the faces of just a few of the Israelis kidnapped and held by Hamas in Gaza. They took mothers with babies in their arms. It is an evil savagery that has no words.

Hamas is believed to be holding over than 100 Israelis – chil… pic.twitter.com/Ba33Sjko0T

— Daniel Cantorna (@danielcantorna) October 8, 2023