Οι πιο «επικίνδυνες» χώρες της Ευρώπης τη νύχτα

Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς να περπατούν μόνοι τη νύχτα σε σχέση με δεκάδες άλλες χώρες, ακόμη και με κράτη όπως το Ιράκ, η Ρουάντα και το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Global Safety Report 2025.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μόνο μία ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως ως προς το αίσθημα ασφάλειας: η Νορβηγία, με ποσοστό 91%. Ακολουθούν η Δανία και το Κόσοβο, αμφότερες με 89%, καταλαμβάνοντας την 11η και 12η θέση διεθνώς.

Με μόλις 60%, η αντίληψη ασφάλειας μεταξύ των Ιταλών είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη και μόλις 95η στον κόσμο, πίσω από την Ουκρανία (62%), τη Νικαράγουα (63%), τη Μαυριτανία (64%) και τον Νίγηρα (67%).

Η Γαλλία, με ποσοστό 73%, κατατάσσεται 56η διεθνώς, υψηλότερα από την Ιταλία, αλλά πίσω από την Ισπανία (81%), τη Γερμανία (78%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76%), καθώς και από μη ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αίγυπτος (82%), το Μπαγκλαντές (74%) και το Μπελίζ (74%).

Η έρευνα της Gallup βασίστηκε σε απαντήσεις 145.170 ατόμων, ηλικίας 15 ετών και άνω, από 144 χώρες και περιοχές, εξετάζοντας το αίσθημα ασφάλειας όταν οι πολίτες περπατούν μόνοι τη νύχτα στην περιοχή όπου ζουν.

Πώς συγκρίνεται η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 73% των ενηλίκων δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές να περπατά μόνο του τη νύχτα στην πόλη ή την περιοχή όπου ζει, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τότε που η Gallup ξεκίνησε τη μέτρηση το 2006. Η αύξηση φτάνει το 13% την τελευταία δεκαετία.

«Το παράδοξο είναι εντυπωσιακό», σημειώνουν οι ερευνητές. «Ζούμε σε μια εποχή με περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις από οποιαδήποτε άλλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο· κι όμως, περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς στις κοινότητές τους».

Η περιοχή του κόσμου με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας είναι η Ασία-Ειρηνικός (79%), ενώ η Δυτική Ευρώπη ακολουθεί με 77%, πάνω από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (74%).

Η μετα-σοβιετική Ευρώπη πλησιάζει την Αμερική

Με άνοδο 34 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στο αίσθημα ασφάλειας μεταξύ όλων των περιφερειών, φτάνοντας το 71%. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, το μπλοκ των πρώην σοβιετικών κρατών (χωρίς τη Ρωσία) ενδέχεται σύντομα να ξεπεράσει τη Βόρεια Αμερική, η οποία βρίσκεται σήμερα στο 72%.

Μαζί με την Υποσαχάρια Αφρική, η Βόρεια Αμερική είναι η μόνη περιοχή του κόσμου όπου το ποσοστό αίσθησης ασφάλειας έχει μειωθεί από το 2006, κατά τέσσερις μονάδες.

Η περιοχή με το χαμηλότερο αίσθημα ασφάλειας διεθνώς παραμένει η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, όπου μόλις το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές να κυκλοφορεί μόνο του τη νύχτα.

Το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες αισθάνονται πολύ λιγότερο ασφαλείς από τους άνδρες

Η έρευνα της Gallup αναδεικνύει και μια έντονη ανισότητα μεταξύ των φύλων στο αίσθημα ασφάλειας. Παγκοσμίως, το 32% των γυναικών δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλές να περπατά μόνο του τη νύχτα, έναντι 21% των ανδρών.

Πέντε από τις δέκα χώρες με το μεγαλύτερο χάσμα φύλου βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένδειξη ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε αναπτυσσόμενες περιοχές ή σε κοινωνίες με αδύναμες θεσμικές δομές.

Η Ιταλία καταγράφει για ακόμη μία φορά τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη: 76% των ανδρών δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν μόνοι τη νύχτα, έναντι μόλις 44% των γυναικών, μια διαφορά 32 ποσοστιαίων μονάδων.

Η Gallup σημειώνει ότι «το 56% των ανθρωποκτονιών με θύμα γυναίκα ή κορίτσι διαπράττεται από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, σε αντίθεση με μόλις 11% όταν το θύμα είναι άνδρας». Αντίθετα, οι άνδρες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα φονικής βίας σε δημόσιους χώρους, ενώ στα περιστατικά μη θανατηφόρας βίας οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι σαφώς μικρότερες.

Το χάσμα αυτό, επισημαίνουν οι ερευνητές, δείχνει ότι το αίσθημα ασφάλειας δεν εξαρτάται μόνο από τους αντικειμενικούς δείκτες εγκληματικότητας, αλλά και από την κοινωνική εμπειρία, τις προσδοκίες και τις καθημερινές ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες σε κάθε χώρα.

Αντίληψη και πραγματικότητα: Πόσο ασφαλείς είναι στ’ αλήθεια οι Ευρωπαίοι;

Ένα χαμηλό αίσθημα ασφάλειας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια χώρα είναι πράγματι επικίνδυνη — και το αντίστροφο. Όπως επισημαίνει η Gallup, η αντίληψη των πολιτών για την ασφάλεια μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τα πραγματικά δεδομένα.

Η σύγκριση με τον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης (Global Peace Index), ο οποίος συνυπολογίζει αντικειμενικά στοιχεία όπως τα ποσοστά ανθρωποκτονιών, τη βίαιη εγκληματικότητα, την πρόσβαση σε όπλα και τη σταθερότητα των θεσμών, αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες αποκλίσεις.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι πολίτες υποτιμούν το επίπεδο ασφάλειας στο οποίο ζουν. Η Γερμανία, για παράδειγμα, κατατάσσεται 20ή παγκοσμίως στον Δείκτη Ειρήνης, αλλά μόλις 34η στην αντίληψη των ίδιων των πολιτών της. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με διαφορές 62 και 15 θέσεων αντίστοιχα ανάμεσα στην πραγματική και στην αντιληπτή ασφάλεια.

Η Γαλλία, αντίθετα, φαίνεται να υπερεκτιμά το επίπεδο ασφάλειάς της: κατατάσσεται 56η σε ό,τι αφορά την αντίληψη, αλλά 74η στον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης. Ωστόσο, εξακολουθεί να θεωρείται πιο ασφαλής από χώρες όπως η Ρουάντα (91η) και το Μπαγκλαντές (123η).

Η Ισπανία, τέλος, φαίνεται να έχει την πιο «προσγειωμένη» εικόνα, καθώς βρίσκεται 25η στον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης και 29η στην κατάταξη της Gallup για το αίσθημα ασφάλειας.