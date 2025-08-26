Οι πιο ασφαλείς χώρες για το 2025 – Η θέση της Ελλάδας

Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις, υπάρχουν χώρες που συνεχίζουν να κατατάσσονται μεταξύ των πιο ειρηνικών στον κόσμο.

«Το 2025, η ειρήνη μπορεί να μοιάζει με σπάνιο αγαθό. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι κλιμακώνονται, η ασφάλεια των συνόρων διαταρράσσεται και οι εμπορικές εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται» σχολιάζει το BBC και συνεχίζει: «Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (GPI) του 2025, ο αριθμός των συγκρούσεων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τρεις ακόμη να ξεσπούν μόνο φέτος. Πολλές χώρες αντιδρούν με αυξημένη στρατιωτικοποίηση».

Ωστόσο, παρά αυτά τα ζοφερά στατιστικά στοιχεία, ορισμένες χώρες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη. Ο GPI, από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης, παρακολουθεί 23 δείκτες, από εξωτερικές συγκρούσεις και στρατιωτικές δαπάνες έως μέτρα ασφάλειας και προστασίας κατά περιστατικών όπως κατά της τρομοκρατίας και των ανθρωποκτονιών. «Οι χώρες που κατατάσσονται στην κορυφή, είναι αξιοσημείωτα συνεπείς για σχεδόν δύο δεκαετίες, δείχνοντας την σταθερότητα που μπορούν να φέρουν οι ειρηνικές πολιτικές μακροπρόθεσμα» προσθέτει ο BBC.

Όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία στον δείκτη, τόσο πιο ειρηνική είναι η χώρα.

Οι πιο ασφαλείς χώρες για το 2025:

Ισλανδία

Ιρλανδία

Νέα Ζηλανδία

Αυστρία

Ελβετία

Σιγκαπούρη

Πορτογαλία

Δανία

Σλοβενία

Φινλανδία Σημειώνεται πως στην 45η θέση βρίσκεται η Ελλάδα.

Το βρετανικό μέσο μίλησε με κατοίκους σε μερικές από τις πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου για να μάθει πώς αυτές οι πολιτικές διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή και τι τους δίνει μια μοναδική αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας.

Ισλανδία

Κατατάσσεται στην πρώτη θέση από το 2008, η Ισλανδία παραμένει η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο, ερχόμενη πρώτη και στους τρεις τομείς: ασφάλεια, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Κατέγραψε μάλιστα βελτίωση 2% φέτος, διευρύνοντας το χάσμα από τη δεύτερη χώρα στη λίστα.

Για τους ντόπιους, αυτό το αίσθημα ασφάλειας είναι ενσωματωμένο στην καθημερινή ζωή. «Ενώ οι σκληρές καιρικές συνθήκες, ειδικά τον χειμώνα, μπορεί να μην δημιουργούν πάντα αίσθημα ασφάλειας, η κοινότητα το κάνει», δήλωσε η Inga Rós Antoníusdóttir, η οποία γεννήθηκε στην Ισλανδία και είναι γενική διευθύντρια της Intrepid Travel North Europe. «Μπορείτε να περπατήσετε μόνοι σας τη νύχτα σχεδόν χωρίς να ανησυχείτε. Θα δείτε μωρά να κοιμούνται ειρηνικά σε καροτσάκια έξω από καφετέριες και καταστήματα, ενώ οι γονείς τους απολαμβάνουν ένα γεύμα ή κάνουν δουλειές. Και η τοπική αστυνομία δεν οπλοφορεί».

Η Ίνγκα αποδίδει στις κορυφαίες παγκοσμίως πολιτικές ισότητας των φύλων της χώρας το γεγονός ότι επιτρέπουν στις γυναίκες να αισθάνονται ασφαλείς. «Οι ίσες ευκαιρίες και τα ισχυρά κοινωνικά συστήματα δημιουργούν μια πιο δίκαιη και ασφαλέστερη κοινωνία για όλους», είπε.

Συνιστά στους επισκέπτες να βιώσουν αυτή την εσωτερική ηρεμία συμμετέχοντας σε καθημερινές τελετουργίες με τους ντόπιους. «Πηγαίνετε για κολύμπι σε μια γεωθερμική πισίνα και συνομιλήστε με αγνώστους στο τζακούζι. Κάντε πεζοπορία σε ένα βουνό, είτε πρόκειται για μια απογευματινή ανάβαση στο όρος Έσια ακριβώς έξω από το Ρέικιαβικ είτε για μια πολυήμερη πεζοπορία στα υψίπεδα», είπε. «Η πραγματική Ισλανδία βρίσκεται στην ακμάζουσα μουσική και καλλιτεχνική της σκηνή, στη φύση μακριά από τα κύρια αξιοθέατα και σε κάθε είδους καιρό».

Ιρλανδία

Αν και σημαδεύτηκε από συγκρούσεις στα τέλη του 20ού αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την ειρήνη στο προσκήνιο. Έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για τη μείωση της στρατιωτικοποίησής της σε ετήσια βάση και κατατάχθηκε ως μία από τις χώρες με τις λιγότερες συνεχιζόμενες εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις. Κατατάχθηκε επίσης, στις 10 κορυφαίες για την κοινωνική ασφάλεια, με χαμηλές αντιλήψεις για το έγκλημα και τη βία.

Αυτό το συναίσθημα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα για τους κατοίκους. «Ένα βαθύ αίσθημα κοινότητας και φιλικότητας σε κάνει να νιώθεις ευπρόσδεκτος και άνετος, είτε βρίσκεσαι σε μια μικρή πόλη είτε σε μια μεγάλη πόλη», δήλωσε ο Jack Fitzsimons, κάτοικος του Kildare και διευθυντής εμπειριών στο Kilkea Castle. Διαπιστώνει ότι τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και η εστίαση στην ευημερία της κοινότητας μειώνουν επίσης την ανισότητα και την ένταση. «Οι άνθρωποι φροντίζουν ο ένας τον άλλον εδώ», πρόσθεσε. «Είναι το είδος του μέρους όπου μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν άγνωστο και θα κάνουν ό,τι μπορούν για σένα».

Στην παγκόσμια σκηνή, η χώρα διατηρεί στρατιωτική ουδετερότητα (κάτι που την εμποδίζει να είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, μία από τις τέσσερις μόνο ευρωπαϊκές χώρες χωρίς μέλη) και μια προτίμηση στη χρήση της διπλωματίας για την επίλυση συγκρούσεων. Στο εσωτερικό, η χώρα δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των τοπίων και των πολιτιστικών της χώρων και διασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες αισθάνονται πάντα ευπρόσδεκτοι. «Με εκπλήσσει ακόμα το πόσο έκπληκτοι είναι οι επισκέπτες για το πόσο φιλικοί είναι οι Ιρλανδοί. Για εμάς, είναι απλώς μέρος του ιστού μας, καθώς έχουμε μια έμφυτη αίσθηση φιλοξενίας προς τους ξένους επισκέπτες», δήλωσε ο Fitzsimons.

Η χαλαρή φύση της Ιρλανδίας οδηγεί επίσης σε μια αίσθηση ειρήνης. «Ποτέ δεν είσαι μακριά από ένα κάστρο, μια ήσυχη βόλτα στο δάσος ή μια παραδοσιακή μουσική συνεδρία σε μια ζεστή παμπ», είπε ο Φιτζσίμονς. «Η ζωή κυλάει με πιο χαλαρούς ρυθμούς εδώ και οι άνθρωποι εξακολουθούν να εκτιμούν τη συζήτηση και την αφήγηση ιστοριών. Αυτή η ανθρώπινη σύνδεση πραγματικά ξεχωρίζει».

Νέα Ζηλανδία

Φέτος, η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις, κατακτώντας την τρίτη θέση, χάρη στις βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και στις λιγότερες διαδηλώσεις και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ως νησιωτικό έθνος στον Ειρηνικό, η γεωγραφία της Νέας Ζηλανδίας της παρέχει φυσική προστασία από εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά οι εσωτερικές πολιτικές της προσφέρουν επίσης στους κατοίκους μια αίσθηση ειρήνης. «Οι νόμοι περί όπλων της Νέας Ζηλανδίας είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο, κάτι που συμβάλλει απόλυτα στο αίσθημα ασφάλειας», δήλωσε η Kiwi Mischa Mannix-Opie, διευθύντρια εμπειρίας πελατών στην εταιρεία μετεγκατάστασης Greener Pastures. Σημειώνει ότι είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά περπατούν στο σχολείο, οι άνθρωποι αφήνουν τις πόρτες τους ξεκλείδωτες και οι οδηγοί θα σταματήσουν για να βοηθήσουν εάν ένα όχημα έχει χαλάσει στην άκρη του δρόμου. «Υπάρχει μια γενική εμπιστοσύνη στους άλλους και στα συστήματα γύρω σας, η οποία δημιουργεί μια πραγματική αίσθηση κοινότητας στην καθημερινή ζωή».

Πέρα από το ισχυρό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας και την πρόσβαση στην καθολική υγειονομική περίθαλψη, οι Νεοζηλανδοί εκτιμούν τη σύνδεσή τους με τη φύση, είτε πρόκειται για περπάτημα στην παραλία, πεζοπορία στην άγρια ​​φύση είτε για ένα ποτήρι κρασί κάτω από τα αστέρια, λέει η Mannix-Opie. Το αίσθημα της κοινότητας σημαίνει επίσης πληθώρα φεστιβάλ και εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες, με έμφαση σε περιβάλλοντα φιλικά προς την οικογένεια. Αν και πολλοί επισκέπτες έρχονται για το τοπίο, συχνά το αίσθημα ασφάλειας και του ανήκειν στην κοινότητα είναι αυτό που αφήνει τη διαρκή εντύπωση.

«Πέρα από τα τοπία των καρτ ποστάλ, η Νέα Ζηλανδία έχει πραγματικό βάθος. Οι άνθρωποι είναι γνήσιοι, η κουλτούρα των Μαορί είναι πλούσια και πανταχού παρούσα και ο πιο αργός ρυθμός της ζωής μπορεί πραγματικά να αλλάξει την οπτική σας», δήλωσε η Mannix-Opie. «Ένας πελάτης μου είπε ότι αν και η Νέα Ζηλανδία είναι όμορφη, ο λαός μας είναι η υπερδύναμή μας».

Αυστρία

Η Αυστρία υποχώρησε μία θέση φέτος, πέφτοντας στην τέταρτη, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται υψηλά σε όλους τους τομείς. Όπως και η Ιρλανδία, η Αυστρία υιοθετεί μια συνταγματικά επιβεβλημένη πολιτική ουδετερότητας, εμποδίζοντάς την να ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να επικεντρώσει την προσοχή και τους πόρους της εσωτερικά.

«Η δεκαετιών πολιτική ουδετερότητας της Αυστρίας σημαίνει ότι το έθνος επενδύει στον λαό του αντί για τις συγκρούσεις», δήλωσε ο Armin Pfurtscheller, ιδιοκτήτης του SPA-Hotel Jagdhof. «Ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, η υγειονομική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης και η άριστη εκπαίδευση ενισχύουν τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη». Ζει στο Νόιστιφτ στην κοιλάδα Στούμπαϊ, όπου, όπως λέει, οι άνθρωποι περιπλανιούνται κατά μήκος του ποταμού Ρούετς τα μεσάνυχτα, τα σπίτια μένουν ξεκλείδωτα και τα ποδήλατα κάθονται αλυσοδεμένα έξω από τα καφέ. «Η ασφάλεια δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο, είναι ο τρόπος που νιώθει κανείς τη ζωή».

Ο Pfurtscheller παρατηρεί επίσης, αυτή την αίσθηση άνεσης μεταξύ των επισκεπτών που έρχονται να μείνουν στην κοιλάδα. «Μετά από μερικές μέρες, οι ώμοι τους πέφτουν, το άγχος εξαφανίζεται και κοιμούνται όπως όταν ήταν παιδιά», είπε. «Αρχίζουν να παρατηρούν τον ήχο του ποταμού, τον τρόπο που αλλάζει το φως στα βουνά και την απλή χαρά της βαθιάς αναπνοής. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει αυτό το μέρος: η βεβαιότητα ότι εδώ, είσαι ελεύθερος απλώς να υπάρχεις».

Σιγκαπούρη

Διατηρώντας τη θέση της στην έκτη θέση, είναι η μόνη ασιατική χώρα στην πρώτη δεκάδα (η Ιαπωνία και η Μαλαισία βρίσκονται στις 12 και 13 θέσεις αντίστοιχα). Κατατάσσεται ιδιαίτερα ψηλά στην ασφάλεια, ακόμη και διατηρώντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών ανά κάτοικο στον κόσμο, ξεπερνώντας μόνο τη Βόρεια Κορέα και το Κατάρ.

Η έλλειψη συνεχιζόμενων συγκρούσεων και η εσωτερική ασφάλεια οδηγούν σε ένα ισχυρό αίσθημα ασφάλειας για τους περισσότερους κατοίκους. «Περπατάω αργά το βράδυ και δεν νιώθω φόβο. Το περπάτημα προς το σπίτι δεν είναι συντριπτικό ή ανησυχητικό όπως στις περισσότερες μεγάλες αστικές πόλεις», δήλωσε ο κάτοικος Xinrun Han. «Υπάρχει 100% άνεση και αμοιβαία εμπιστοσύνη στο σύστημα, γεγονός που δημιουργεί ένα περιβάλλον ήρεμο, φροντιστικό και ειρηνικό».

Ενώ η συντηρητική στάση της Σιγκαπούρης σχετικά με την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ περιορίζει ορισμένες ελευθερίες, με τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου να εξακολουθεί να απαγορεύεται, η κοινωνική πρόοδος είναι ορατή μέσω εκδηλώσεων όπως το φεστιβάλ υπερηφάνειας Pink Dot. Πολλοί ανέφεραν ότι αισθάνονται πιο ασφαλείς στο Pink Dot φέτος από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς οι νεότεροι ενθαρρύνουν για ευρύτερη αποδοχή.

Ο Han συνιστά στους επισκέπτες να αγκαλιάσουν τις ελευθερίες που συνοδεύουν την ασφάλεια, όπως να περπατήσουν κατά μήκος του ποταμού στις 02:00, να τσιμπήσουν κάτι από έναν πωλητή street food αργά το βράδυ ή να επισκεφθούν το πάρκο αφού σκοτεινιάσει. «Όλα νιώθουν πολύ ελεύθερα, είτε είσαι κάτοικος είτε απλώς επισκέπτης».