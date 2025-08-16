Οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενη παγκόσμια απομόνωση

Το καλοκαίρι στην Σύρο διαταράχθηκε όταν εκατοντάδες ντόπιοι συγκεντρώθηκαν στο γραφικό λιμάνι του νησιού, διαδηλώνοντας με συνθήματα «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και διαμαρτυρόμενοι για την άφιξη ενός Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου. Οι 1.600 επιβάτες του Crown Iris, που είχε προέλθει από τη Χάιφα, αποκλείστηκαν από την αποβίβαση και αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν στην Κύπρο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Αυτό το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους Ισραηλινούς, οι οποίοι άρχισαν να αναρωτιούνται: «Αν δεν είμαστε πλέον ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα, το πιο δημοφιλές τουριστικό προορισμό μας, ποια χώρα θα μας δεχτεί;»

Περίπου δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στην Γάζα και την επακόλουθη καταστρεπτική αντίδραση του Ισραήλ, η τάση που επικρατεί παγκοσμίως είναι σαφής: Το Ισραήλ αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερη κριτική, κυρώσεις και απομόνωση, την ίδια στιγμή που αυξάνεται η υποστήριξη για την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους από τους δυτικούς συμμάχους του.

Ισραηλινοί σχολιαστές μιλούν για ένα «διπλωματικό τσουνάμι», αναφερόμενοι σε μια ομιλία του πρώην υπουργού Άμυνας, Εχούντ Μπαράκ, το 2011, όταν προειδοποίησε ότι η απουσία ειρηνικής διαδικασίας με τους Παλαιστίνιους θα οδηγούσε το Ισραήλ σε απομόνωση, όπως η πτώση του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα και η σκληρή αντίδραση του Ισραήλ έχουν προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ «δεν δικαιολογείται πλέον», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας ως μια «καταστροφή που έρχεται».

Περισσότερες από δώδεκα χώρες, μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Αυστραλία, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος στις επόμενες συναντήσεις του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι ήδη ορατός, καθώς οι ευρωπαϊκοί επενδυτές, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, μειώνουν τις επενδύσεις τους στο Ισραήλ. Ακόμη και ο μεγαλύτερος κρατικός επενδυτικός φορέας του κόσμου, το νορβηγικό ταμείο πετρελαίου, ανακοίνωσε την πώληση του 20% των ισραηλινών επενδύσεών του.

Το βαρύ πλήγμα στην εικόνα του Ισραήλ είναι εμφανές στην τεχνολογική βιομηχανία, όπου η ευρωπαϊκή πίεση προκαλεί ανησυχία για την έλλειψη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Η στήριξη του Ισραήλ στις ΗΠΑ μειώνεται δραστικά, ειδικά μεταξύ των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι μόλις το 32% του κοινού στις ΗΠΑ υποστηρίζει τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Ωστόσο, η στήριξη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένει αμετάβλητη, παρά την εντεινόμενη διαφωνία εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Αν και οι διεθνείς κυρώσεις δεν έχουν ακόμα πλήξει την καθημερινή ζωή στο Ισραήλ, τα τελευταία μηνύματα που αφορούν τις στρατιωτικές ενέργειες, την καταδίωξη Ισραηλινών για εγκλήματα πολέμου και τις επιθέσεις σε εστιατόρια στο Σίδνεϊ και το Βερολίνο, δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η ανησυχία είναι ότι εάν οι κυρώσεις ενταθούν, το Ισραήλ ενδέχεται να βρεθεί αποκλεισμένο από διεθνείς εκδηλώσεις και υπό ευρύτερο εμπάργκο όπλων.

Αυτή η εξέλιξη καταδεικνύει μια σοβαρή πρόκληση για το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια παγκόσμια «διπλωματική καταιγίδα». Παρά τις δύσκολες διεθνείς σχέσεις και την αναγνώριση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων, το Ισραήλ παραμένει αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές του ενέργειες και να υπερασπιστεί τη θέση του.