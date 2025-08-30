CAFE MELI
Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

30/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη βίζα του ίδιου και περίπου 80 ακόμη Παλαιστίνιων αξιωματούχων. Την απόφαση επιβεβαίωσε το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η παλαιστινιακή ηγεσία «υπονόμευσε τις ειρηνευτικές προσπάθειες» και επιδιώκει «μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

Η κίνηση θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς οι ΗΠΑ, ως έδρα του ΟΗΕ, υποχρεούνται βάσει της Συμφωνίας Έδρας του Οργανισμού να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των αξιωματούχων που μετέχουν στις συνεδριάσεις, ανεξαρτήτως των διμερών τους σχέσεων με την Ουάσινγκτον. Το γεγονός ότι η απαγόρευση έρχεται σε μια περίοδο που η Γαλλία και άλλες χώρες –μεταξύ τους η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία– έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, προσδίδει μεγαλύτερη πολιτική φόρτιση στην απόφαση.

Αντίδραση προκάλεσε η απόφαση και στην παλαιστινιακή πλευρά. Το γραφείο του Αμπάς χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» την ανάκληση της βίζας, επισημαίνοντας ότι το κράτος της Παλαιστίνης είναι παρατηρητής-μέλος του ΟΗΕ από το 2012. Ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ, είχε ήδη ανακοινώσει ότι ο Αμπάς θα ηγείτο της αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση, κάτι που πλέον δεν είναι εφικτό.

Αντίθετα, το Ισραήλ χαιρέτισε την αμερικανική στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντέον Σαάρ δήλωσε ότι «η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι δικαιολογημένη», ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια θέση του ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα ισοδυναμούσε με «επιβράβευση της τρομοκρατίας της Χαμάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ρούμπιο κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Οργανισμό για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ότι «δεν μπορούν να θεωρηθούν εταίροι ειρήνης» εφόσον δεν αποκηρύσσουν τρομοκρατικές επιθέσεις όπως η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δεν τερματίζουν την «υποκίνηση σε τρομοκρατία στην εκπαίδευση» και συνεχίζουν να προσφεύγουν σε διεθνή δικαστήρια κατά του Ισραήλ.

Στον ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ τόνισε ότι θα υπάρξει επικοινωνία με την Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ότι «είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη και οι μόνιμοι παρατηρητές να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση». Ιδιαίτερα, όπως σημείωσε, ενόψει της ειδικής συνεδρίασης για τη λύση των δύο κρατών, που θα συνδιοργανώσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η απόφαση των ΗΠΑ προκαλεί ερωτήματα ως προς τη συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της, ενώ οι πολιτικές ισορροπίες γύρω από το παλαιστινιακό ζήτημα φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα φάση, με την αναγνώριση κράτους από περισσότερες δυτικές χώρες να βρίσκεται προ των πυλών.

