Ανακοινώθηκε το όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Νέους περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων από τη Ρωσία και τις εξαγωγές προς αυτή προϊόντων τεχνολογίας περιλαμβάνει το όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ.

Το πακέτο προβλέπει και τη νομική βάση για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο θα πωλείται σε τρίτες χώρες, ενώ προβλέπει και την επιβολή μέτρων κατά όσους παρακάμπτουν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα αυξήθηκε και η λίστα των Ρώσων πολιτών και επιχειρήσεων στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ θα απαγορεύεται η συμμετοχή πολιτών της ΕΕ σε διοικητικά συμβούλια ρωσικών εταιρειών.

Η φον ντερ Λάιεν δικαιολόγησε το νέο πακέτο κυρώσεων με την κλιμάκωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα. «Τα ψευτο- δημοψηφίσματα που έγιναν σε περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία είναι μία παράνομη προσπάθεια σφετερισμού εδαφών και αλλαγής των διεθνών συνόρων δια της βίας. Η επιστράτευση και η απειλή του Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα είναι περαιτέρω προσπάθειες στην πορεία της κλιμάκωσης», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Δεν αποδεχόμαστε τα ψευδο – δημοψηφίσματα ούτε κάθε μορφή προσάρτησης. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει για αυτή την περαιτέρω κλιμάκωση», πρόσθεσε.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022