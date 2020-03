Ο Τραμπ κήρυξε τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Μαρ 2020 στις 23:52

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με φόντο την εξάπλωση των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Όπως ανέφερε σε διάγγελμά του, προχώρησε στην κίνηση αυτή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού.

BREAKING: Pres. Trump declares national emergency.

— Opens up to $50 billion for states, territories and localities.

— Calls for states to set up emergency centers.

— Calls on hospitals to activate emergency preparedness plans.

— Confers new authorities to HHS secretary. pic.twitter.com/AMLe2eOjWX

— ABC News (@ABC) March 13, 2020