Ο Τραμπ δημοσιοποιεί βίντεο-σοκ από την φονική επίθεση στην Υεμένη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε χθες Παρασκευή βίντεο που κατ’ αυτόν δείχνει δεκάδες μαχητές του κινήματος των Χούθι καθώς σκοτώνονται σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην Υεμένη, συνοδεύοντάς το με το σαρκαστικό επιφώνημα «ουπς», μέσω Truth Social.

Οι εικόνες, ασπρόμαυρες, τραβηγμένες από ψηλά – κατά πάσα πιθανότητα από στρατιωτικό drone – δείχνουν δεκάδες ανθρώπους που έχουν σχηματίσει κύκλο, προτού πέσει βόμβα.

Η κάμερα καταγράφει την έκρηξη, πυκνό καπνό, κατόπιν εικόνες του σημείου που επλήγη, όπου δεν έχει απομείνει τίποτα, διακρίνονται μόνο μερικά οχήματα σε μικρή απόσταση.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!

