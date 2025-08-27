CAFE MELI
Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου

27/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγνώρισε για πρώτη φορά δημόσια τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Μιλώντας στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, ο Νετανιάχου απάντησε σε ερώτηση για το γιατί το Ισραήλ δεν έχει προχωρήσει σε αναγνώριση: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», δήλωσε, αν και δεν υπάρχει αντίστοιχος νόμος.

Όταν δέχτηκε πίεση να εξηγήσει γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είχε τοποθετηθεί μέχρι σήμερα, ο ίδιος απάντησε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Τελ Αβίβ είχε αποφύγει μέχρι τώρα να προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση, προκειμένου να μην οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις με την Τουρκία, η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.

Οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με τους διπλωματικούς δεσμούς ουσιαστικά παγωμένους και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συγκρίνει συχνά το Ισραήλ με το ναζιστικό καθεστώς, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα.

