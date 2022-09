Διαρροή στους αγωγούς Nord Stream: Ισχυρές εκρήξεις στη Βαλτική

Η Ευρώπη διερευνά το ενδεχόμενο δολιοφθοράς αναφορικά με τις ανεξήγητες διαρροές στους δύο αγωγούς αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπου καταγράφονται ισχυρές υποθαλάσσιες εκρήξεις, όπως ανέφερε το σουηδικό Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο (SNSN) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας.

Ο αγωγός Nord Stream 2 παρουσίασε πτώση της πίεσης την Δευτέρα και λίγες ώρες αργότερα το ίδιο συνέβη και στον αγωγό Nord Stream 1, που ακολουθεί μια σχεδόν παράλληλη πορεία κάτω από τη Βαλτική.

Σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο γεωλογικών ερευνών GFZ, ένας σεισμογράφος στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας κατέγραψε δύο φορές δονήσεις σήμερα. Το GFZ απέφυγε να εικάσει αν οι ενδείξεις αυτές συνδέονται με τις διαρροές που εντοπίστηκαν στους αγωγούς κοντά στο νησί Μπόρνχολμ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μεγάλες φυσαλίδες να ανεβαίνουν στην επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας πάνω από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Οι φυσαλίδες φτάνουν σε διάμετρο από 200 έως και 1.000 μέτρα.

«Η μεγαλύτερη φτάνει το ένα χιλιόμετρο. Η μικρότερη σχηματίζει έναν κύκλο (διαμέτρου) 200 μέτρων», εξήγησε ο στρατός.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε την ανησυχία της Μόσχας για την κατάσταση, η οποία απαιτεί άμεση διερεύνηση, καθώς πρόκειται για ζήτημα που επηρεάζει την ενεργειακή ασφάλεια «ολόκληρης της ηπείρου».

«Πρόκειται για μια πολύ ανησυχητική είδηση. Πράγματι, μιλάμε για κάποια ζημιά ασαφούς φύσης στον αγωγό στην οικονομική ζώνη της Δανίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που σχετίζεται με την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, είπε ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί η δολιοφθορά. «Μιλάμε για τρεις διαρροές με κάποια απόσταση μεταξύ τους, και για αυτό είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς πως είναι σύμπτωση» δήλωσε.

Το Κίεβο απέδωσε την ευθύνη στη Μόσχα, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική επίθεση που σχεδίασε η Ρωσία».

«Η “διαρροή αερίου” από το NS-1 δεν είναι τίποτε άλλο από μια τρομοκρατική επίθεση που σχεδίασε η Ρωσία και μια επιθετική ενέργεια προς την ΕΕ. Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και να προκαλέσει πανικό πριν από τον χειμώνα. Η καλύτερη απόκριση και επένδυση ασφάλειας — τεθωρακισμένα για την Ουκρανία. Ειδικά τα γερμανικά…» ανέφερε μέσω Twitter o Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

