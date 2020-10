Νόμπελ Ειρήνης: Απονεμήθηκε στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ

Στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ απονεμήθηκε την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως εξηγείται από την επιτροπή το World Food Programme συνεισφέρει καθημερινά στη ενίσχυση της αίσθησης αδελφοσύνης που αναφέρεται στην διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP). #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

Ως η μεγαλύτερη εξειδικευμένη υπηρεσία του ΟΗΕ αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή των αρχών ειρήνης που θέλει να προωθήσει ο θεσμός του Νόμπελ Ειρήνης.

With this year’s #NobelPeacePrize awarded to the World Food Programme @WFP, the Norwegian Nobel Committee wishes to turn the eyes of the world towards the millions of people who suffer from or face the threat of hunger.

Learn more: https://t.co/ZFdYViVMSB#NobelPrize

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020