Νετανιάχου: Η ΕΕ παραμένει σιωπηλή μπροστά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο

Την τουρκική κατοχή στην Κύπρο επικαλέστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στάση της απέναντι στα σχέδια του Ισραήλ για την κατασκευή νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Σλοβένο ομόλογό του, Γιάνεζ Γιάνσα, για το «θάρρος και τη σαφήνειά» του, μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Σλοβενίας να εμποδίσει την έκδοση κοινής δήλωσης των 27 κρατών-μελών της ΕΕ κατά του ισραηλινού εποικιστικού σχεδίου E1.

«Η ΕΕ παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο -ένα κράτος-μέλος της ΕΕ. Όταν, όμως, ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό δικαίωμά του να οικοδομεί και να ζει στην πατρογονική του γη, η ΕΕ εξοργίζεται» έγραψε ο Νετανιάχου.

Απευθυνόμενος στον Γιάνσα, συμπλήρωσε «Υπενθύμισες σε όλους ότι η Σλοβενία είναι κυρίαρχο κράτος και ισότιμο μέλος της ΕΕ. Αυτό δεν αποτελεί πρόκληση. Είναι ένα δικαίωμα που κάποιοι θέλουν να αρνηθούν. Σε ευχαριστώ, Γιάνεζ, για την αποφασιστικότητα και την ηγεσία σου».

Τι προηγήθηκε, το «όχι» της Σλοβενίας

Η αντιπαράθεση άρχισε μετά την προκήρυξη διαγωνισμού από την ισραηλινή κυβέρνηση για την κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή θέση, η υλοποίηση του σχεδίου θα διχοτομούσε ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη και θα απομόνωνε την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη δημιουργία βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους. Η ΕΕ θεωρεί τους εποικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Σλοβενία ωστόσο δεν συναίνεσε στην έκδοση κοινής δήλωσης, εμποδίζοντας την απαιτούμενη ομοφωνία. Έτσι, η καταδίκη δημοσιοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου από την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας, χωρίς να φέρει την υπογραφή και των 27 κρατών.

Η απόφαση προκάλεσε πολιτική σύγκρουση και στο εσωτερικό της Σλοβενίας. Η πρόεδρος της χώρας, Νατάσα Πιρτς Μούσαρ, επέκρινε την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Ο Γιάνσα απάντησε ότι η Σλοβενία είναι κυρίαρχο και ισότιμο κράτος και ότι χωρίς τη συγκατάθεσή της δεν μπορεί να υφίσταται ενιαία ευρωπαϊκή θέση στην εξωτερική πολιτική.

«Είμαστε αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις, όχι σκλάβοι» ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την επιδοκιμασία του Νετανιάχου.